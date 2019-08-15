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Четверг, 15 августа 2019, 17:30 мск

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ФК «Урал» подарил бессрочные абонементы экипажу аварийно севшего самолета «Уральских авиалиний»

Футбольный клуб «Урал» подарил бессрочные абонементы всем членам экипажа самолета «Уральских авиалиний», который совершил экстренную аварийную посадку в Подмосковье.

«Бессрочный абонемент за отвагу! Выражаем огромное уважение и признательность всему экипажу рейса U6-178 нашего партнера «Уральские авиалинии». Ребята посадили самолет на кукурузное поле в экстренной ситуации и эвакуировали всех пассажиров, спасли жизни более 200 человек благодаря своим действиям! Мы гордимся вами, земляки! В знак благодарности и бесконечного уважения дарим каждому члену экипажа бессрочные абонементы на домашние матчи ФК «Урал». Мягких вам посадок, легких полетов, а волнения и драйва только во время матчей», – говорится в сообщении клуба.

Напомним, на борту аэробуса А321, вылетевшего из Москвы в Симферополь, находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Сразу после взлета лайнер столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в оба двигателя, которые отказали. Командир экипажа Дамир Юсупов принял решение об аварийной посадке. По данным Минтранса РФ, самолет вынуждено приземлился на кукурузной поле на удалении более одного километра от взлетно-посадочной полосы. Приземление было произведено с убранными шасси с отключенными двигателями. После жесткой посадки пассажиров эвакуировали из самолета по надувным трапам. Все остались живы. По информации Минздрава РФ, 23 пассажира обратились за медицинской помощью. В Кремле оценили профессионализм экипажа и пообещали представить пилотов лайнера к государственным наградам.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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