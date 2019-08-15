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Четверг, 15 августа 2019, 13:35 мск

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Дмитрий Песков: пилоты А321 будут награждены в кратчайшие сроки

В Кремле оценили профессионализм экипажа А321 «Уральских авиалиний», который утром совершил жесткую посадку в Подмосковье.

«Пассажиры самолета и члены экипажа остались живы, желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал, и поздравим героев-летчиков, которые спасли жизни людей и посадили самолет», – заявил журналистам пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он также сообщил, что как только герои-летчики будут представлены к государственным наградам, все необходимые формальности будут выполнены в кратчайшие сроки. «Никаких сомнений в этом нет, и они будут награждены», – цитирует пресс-секретаря президента агентство «Прайм».

Напомним, самолет А321 выполнял рейс по маршруту Москва – Симферополь. На борту находились, по данным авиакомпании, 223 пассажира и 7 членов экипажа. По информации Минтранса РФ, после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в двигатели, что привело к значительным перебоям в их работе. Командир экипажа принял решение об аварийной посадке. Все остались живы, 23 пассажира обратились за медицинской помощью.

Москва, Екатеринбург, служба информации

Москва, Екатеринбург. Другие новости 15.08.19

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