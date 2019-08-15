Аэропорт Жуковского: «Птиц отпугиваем не мы, а секретный ЛИИ им. Громова»

Представители аэропорт в Жуковском прокомментировали попадание птиц в двигатель А321 компании «Уральские авиалинии», после чего лайнер был вынужден совершить жесткую посадку на поле.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что вопрос отпугивания птиц находится в ведении Лётно-исследовательского института имени Громова, на территории которого находится сам аэродром. Как правило, служба орнитологической защиты работает круглосуточно, но ЛИИ – режимный объект, который не выкладывает в открытый доступ график работы своих служб. «Для понимания: мы расположены на территории большого Лётно-исследовательского института имени Громова, ЛИИ имени Громова. Здесь очень старый работает аэродром. Изначально – экспериментальной авиации, сейчас мы совмещаем с обслуживанием рейсов гражданской авиации. Да, безусловно, на территории служба орнитологической защиты работает. Но это служба не наша, это служба Лётно-исследовательского института», – передает заявление радиостанция «Говорит Москва».

Напомним, самолет А321 выполнял рейс по маршруту Москва – Симферополь. На борту находились, по данным авиакомпании, 223 пассажира и 7 членов экипажа. По информации Минтранса РФ, на взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в двигатели, что привело к значительным перебоям в их работе. Командир экипажа принял решение об аварийной посадке. Со слов местных жителей, в зоне жесткой посадки самолета находится большая свалка, где живет огромное количество птиц.

Москва, Екатеринбург, Крым, служба информации

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