Пассажиров с севшего в поле А321 отправят в Крым тремя рейсами

Пассажиры А321, который сегодня утром совершил жесткую посадку в Подмосковье, будут отправлены в порт назначения – Симферополь – тремя рейсами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Уральских авиалиний», первый рейс, № У6-230, отправится из аэропорта Жуковский, еще два – У6-35 и У6-9105 – из Домодедово.

Напомним, самолет А321 выполнял рейс по маршруту Москва – Симферополь. На борту находились, по данным авиакомпании, 223 пассажира и 7 членов экипажа. По информации Минтранса РФ, на взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в двигатели, что привело к значительным перебоям в их работе. Командир экипажа принял решение об аварийной посадке. Со слов местных жителей, в зоне жесткой посадки самолета находится большая свалка, где живет огромное количество птиц.

Екатеринбург, Москва, Крым, служба информации

Екатеринбург, Москва, Крым. Другие новости 15.08.19

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