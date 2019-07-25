К концу года станет известно, кто и где будет строить мусорные заводы на Урале

У свердловских властей есть всего 3,5 года, чтобы построить и запустить мусоросортировочные и перерабатывающие заводы, которые пока есть только в планах. С их помощью должна резко снизиться масса отходов, которые пока свозят на полигоны.

По словам замминистра ЖКХ Свердловской области Егора Свалова, сейчас в регионе на сортировку и переработку уходит порядка 10% бытового мусора, а к 2024 году цифра должна вырасти до 45%. «Это должны быть крупные заводы, построенные в рамках концессий, потому что это понятный порядок финансирования, заказчиков строительства, гарантий возврата, если подписал – надо начинать строить. Концессия предполагает заемные средства, главный источник финансирования – это Российский экологический оператор, который был создан в начале этого года. Они будут предоставлять «длинные» деньги под маленький процент, ниже, чем в банках, но на срок дольше в два-три раза. Критерии пока не утверждены», – сказал он.

По словам чиновника, размещение объектов мусоросортировки и переработки утверждено в терсхеме Свердловской области, однако конкретные места с координатами пока не определены. В частности, строительство комплекса, который будет обслуживать территорию Большого Екатеринбурга. Один из проектов мощностью 700 тысяч тонн в год, напомним, предполагается разместить в Сысертском районе.

«Мы должны рассмотреть эту инициативу. Сейчас межведомственная комиссия занимается этим вопросом. Если будет принято решение поддержать проект, то он все равно будет на иных условиях, потому что даже у нас есть замечания: нужно уточнить объем и направление отходов, перечень используемого оборудования, технологические решения. Если будет принято решение на иных условиях, потенциальные инвесторы будут работать с не только с нами, но и с МУГИСО, минэкономики, МЭРом и минфином. До конца года мы должны согласовать. На строительство завода, в среднем, по опыту Тюмени и Подмосковья – от начала проектирования до ленточки 2,5 года уходит. Мы затягивать не будем», – добавил Свалов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 25.07.19

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