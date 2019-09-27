Жители уральской рублевки пригрозили властям «сквером-2» за намерения построить мусоросортировку и полигон

Сегодня в Общественной палате Свердловской области прошло заседание, в котором участвовали представители минЖКХ, мусорные регоператоры, переработчики ТКО, депутаты и общественники.

Впрочем, во время официальных докладов ничего нового по теме экологической реформы сказано не было, поскольку основная часть мероприятия должна была быть посвящена проблеме жителей Большого Седельниково и других поселков Сысертского городского округа. Напомним, на границе с Екатеринбургом бизнесмены, владеющие сельхозугодьями, хотят построить крупный мусоросортировочный завод и полигон для захоронения твердых коммунальных отходов. Люди, живущие всего в километре от предполагаемого объекта, требуют от властей всех уровней объяснений – почему была выбрана именно эта площадка, зачем чиновники заявляли, что будут искать другой участок (это, напомним, произошло после инцидента с самолетом «Уральских авиалиний», который совершил аварийную посадку в Раменском районе – причиной ЧП стали птицы, обитающие на соседствующих с полигоном свалок, строительство полигона под Екатеринбургом так же, по некоторым данным, ставит под угрозу безопасность полетов).

Представитель инициативной группы жителей Сысертского ГО Константин Гребнев рассказал, что власти не слышат их. «В наш дом пришла беда, возле наших домов решили построить завод вместе с полигоном. Вопрос к минЖКХ – проблема с мусором давняя, обсуждается широко вопрос строительства в южном направлении, вы говорите что ищете участок под полигон вместе с МСК, но что вы для этого сделали? Мы обращались с просьбой предоставить информацию по свободным участкам, которые под эти задачи [могут быть использованы]. У нас есть эскизный проект, привязанный к нашей местности. Почему не ищется открыто участок?» – высказался он.

Однако этот вопрос, по сути, остался без ответа. Гребнев уточнил, что жители Сысертского ГО считают устаревшими СанПиНы, которые позволяют строить объекты по обращению с отходами в 500-1000 метров от жилья. На это представитель областного управления Роспотребнадзора Илья Берестов ответил, что все будет рассчитываться индивидуально. «При получении разрешения на строительство, этому предшествует работа, застройщик должен получить у нас документ об установлении санитарно-защитной зоны на основании экспертизы. Это не просто 500 метров, а проект – где обосновано, проведены расчеты и получено заключение в соответствии с санитарными правилами», – отметил эксперт.

Ответ явно не удовлетворил сысертчан. «Под нашим балконом планируют делать ужасное предприятие, оно никогда чистым не будет, потому что туда 100% мусора привозят. Кто мог подумать, что под видом экотехнопарка нам г…но засунут. Не бывает чистых мусорсортировочных заводов и полигонов», – сказал Гребнев.

Его поддержали другие члены инициативной группы, которые потребовали у депутатов и чиновников обращаться на федеральный уровень с просьбой поменять экологическое законодательство и увеличить минимальные расстояния полигонов и мусоросортировочных комплексов до ближайшего жилья. «Вы не понимаете, что митинги начнутся? Вам сквер цветочками покажется», – сказал один из активистов.

Впрочем, обсуждение в итоге было свернуто – ответов на свои вопросы жители Сысертского ГО так и не получили. Добавим, накануне инициативная группа жителей встречалась с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским, которому передали пакет документов с семью тысячами подписей екатеринбуржцев и жителей Сысерти, выступающих против строительства МСК и полигона на границе двух территорий.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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