«Власти на местах неверно понимают нацпроект «Экология», – под Екатеринбургом прошёл антимусорный митинг (ФОТО)

В посёлке Садовом сегодня прошёл второй митинг с антимусоной повесткой. Организатором снова выступил бывший замдиректора «Спецавтобазы», покинувший пост в декабре прошлого года, коммунист Эдуард Мансуров.

В числе первых выступающих была Татьяна Чащухина, жительница соседнего посёлка Красногвардейского, который пострадал от появления незаконного полигона отходов (о нем «Новый День» писал ранее). Она настаивала на том, что необходимо вводить раздельный сбор мусора.

О том же говорил и другой березовчанин – кстати, в этот раз, в основном, все выступающие были из соседнего городского округа. Мужчина рассказал, что изучил горы документов и ответов чиновников разных уровней и пришёл к выводу, что на местах неверно трактуют мусорную реформу.

«Люди ездили в Тюмень, смотрели там мусоросортировочный комплекс – там ничего толком не работает. Власти на местах неверно понимают реализацию нацпроекта «Экология». Они просто уверены, что мусоросортировочные центры – это единственный метод решения проблемы с отходами. И никого не смущает, что полезных фракций всего там семь процентов», – сказал он.

Также на митинге выступали жители Большого Седельниково, которые выступают против строительства мусоросортировочного комплекса неподалеку от их домов, и Шабров – там хотят создать полигон для хранения мусора.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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