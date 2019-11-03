Ищенко послал на три буквы организатора антимусорного митинга в Екатеринбурге (ФОТО)

Бывший кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко, на этой неделе исключённый из КПРФ, присутствовал на митинге против строительства мусорного полигона в Шабрах и мусорсортировочного комплекса в Большом Седельниково. Выступления политика ждали. Активисты назвали его общественником федерального уровня и дали ему слово, но оказалось, что Ищенко не готов говорить по теме.

Как передаёт корреспондент «Нового Дня», он взял микрофон и стал рассуждать о вратах в Россию, о том, что Екатеринбург назван в честь святой Екатерины, затем припомнил почему-то Сталина, который приказал самолетам во время Великой Отечественной войны поднять в небо икону Божией матери.

Когда организатор митинга коммунист Эдуард Мансуров попросил Ищенко говорить по теме, тот неожиданно грубо ответил: «Я тебя не перебивал», а на второе такое замечание и вовсе Ищенко послал екатеринбуржского активиста на три известные буквы. «Я тебе щас всеку», – добавил он.

После того, как собравшиеся стали требовать говорить по теме, Ищенко отдал микрофон и ушёл с трибуны, растворившись в толпе.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 02.11.19

В Свердловской области начался ледостав. Есть первые пострадавшие. / Полковничий подлог, плитка в снегу и битва за налог на недвижимость – итоги недели от «Нового Дня». / Автономный Рунет: операторы не знают, как выполнять новый закон. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»