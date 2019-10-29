Кольцевая железная дорога, реновация и метро: в гордуме представили новый генплан Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга представила в гордуме проект обновленного генплана города до 2035 года. Депутаты обсудили документ в рамках информационного часа в комиссии по городскому хозяйству.

Как пояснил вице-мэр по капстроительству Алексей Бирюлин, в новой редакции генплана учитывается размещение детсадов, школ, больниц в районах плотной жилой застройки, чего не было в предыдущем документе от 2015 года. Для этого в проекте предусмотрены 57 планировочных районов с дифференцированным подходом к социальным объектам.

По генплану, к 2035 году в Екатеринбурге будет свыше 1,7 миллиона жителей, и к этому времени в городе должны появиться порядка 29 миллионов квадратных метров нового жилья. Также в документе учитываются такие ключевые проекты развития, как ВСМ Москва – Екатеринбург (продолжение магистрали Москва – Казань – прим. ред.), ВСМ Екатеринбург – Челябинск, вторая очередь «Титановой долины» на Уктусе, Универсиада – 2023, биатлонный комплекс имени Шипулина, городская электричка.

Депутатов больше заинтересовали проблемные точки генплана. Так, Сергей Шадрин спросил, как повлияет проект приаэродромной территории Кольцово на развитие южной части города, что уже вызвало серьезные волнения среди застройщиков (Подробнее о том, чем грозит принятие этого проекта – в материале «Нового Дня»).

«Мы не согласны с тем, что предложено аэропортом, потому что ограничения в том или ином виде затронут четверть города. Были совещания в министерстве строительства, в том числе с участием аэропорта Кольцово. Обсуждалась эта ситуация и с другими муниципалитетами. Все говорят: как же с ПАТ выполнять нацпроект «Доступное жилье», как покрыть убытки землепользователям. Все эти замечания были отправлены в министерство строительства, нужно ждать ответ. На сегодняшний день это не утвержденный, сырой проект. Поэтому пока не могу его комментировать. На генплане ПАТ никак не отразился», – ответил директор МБУ «Мастерская генерального плана» Руслан Габдрахманов.

Николай Смирнягин заметил, что трассировка кольцевой железной дороги заложена через жилые кварталы. Руслан Габдрахманов пояснил, что в этом и заключается суть городской электрички, которая должна соединить микрорайоны Солнечный, Академический, Широкую речку и ВИЗ-правобережный. По построенной кольцевой линии предлагается пустить аэроэкспресс, который сейчас останавливается в Кольцово. «Создание кольцевого маршрута электрички позволит разгрузить улицы в центре города. Проект обсуждается с главой СвЖД. На данном этапе идут переговоры по трассировке в Академическом. Там заданный план не устроил землепользователя, и пока мы договорились, что на узловых станциях, расположенных в жилых районах, будет предусмотрен некий транспортный пункт с торговыми точками. Как только этот вариант будет доработан, его внесут в генплан», – рассказал чиновник.

Виктор Сомиков потребовал объяснить, почему в генплане при планировке жилья заложен норматив 38 квадратных метров на одного человека в среднем. По подсчетам депутата, в таком случае Екатеринбург, с учетом роста численности населения, к 2035 году должен построить 40 миллионов «квадратов», что нереально.

На это представители мэрии отметили, что составили «генеральный план возможностей», а реальное положение дел будет зависеть от экономических условий. При этом норматив закладывался с учетом различных пожеланий, в том числе и от застройщиков. Чтобы соблюсти баланс между числом жителей и объемами застройки, в мэрии рассматривают варианты реновации жилья и соцобъектов.

Дмитрий Сергин поинтересовался судьбой парка-стадиона РТИ, территория которого в генплане перешла в зону общественно-деловой застройки. Вице-мэр Алексей Бирюлин заявил, что этот участок находится в частной собственности, а зонирование позволяет размещать там спортивные сооружения, в том числе с сохранением деревьев. Александр Колесников заявил, что в прежнем виде парк РТИ нельзя оставлять, потому что он похож на «Сайлент-хилл», и через него страшно даже на машине ехать, не то, что гулять. «Сам парк неплохой, и задумка стадиона неплохая. Но ведь за ним никто не следит», – посетовал председатель комиссии по горхозяйству.

Обсудили депутаты и планы строительства метрополитена в Екатеринбурге, причем их больше заинтересовало расположение станций третьей ветки, которая откроется, по генплану, только в 2035 году. Так, Дмитрий Сергин недоумевал, зачем точкой соединений первой и третьей ветки выбрана станция «Бажовская», а не «Геологическая», как предполагалось ранее. Сергей Шадрин же удивился, что прокладка метрополитена предполагается по улицам Куйбышева-Луначарского, где, по его мнению, не будет большой загрузки станции. На это чиновники ответили, что проекты второй и третьей ветки метро разрабатывались на основе анализа транспортных потоков в Екатеринбурге.

В мэрии подчеркнули, что жители смогут вносить свои предложения в генплан до 29 декабря.

Утверждение документа запланировано на первый квартал 2020 года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 29.10.19

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