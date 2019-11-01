Власти заказали разработку концепции «шипулинского» биатлонного центра за 86 миллионов

В Екатеринбурге начинается подготовка к строительству биатлонного центра, против которого выступало общество «Мемориал». Центр спортивной подготовки Свердловской области заказал разработку архитектурной концепции комплекса, максимальная цена контракта – 86,6 млн рублей.

Биатлонный комплекс, как и предполагалось, будут возводить на Московском тракте, на площади 515 260 кв. м. Подрядчик должен будет учесть местный ландшафт и региональную специфику. «Разработка айдентики архитектурного образа, основанной на использовании мотивов локальной культуры: русской и (или) уральской, в целях эффективного продвижения визуального бренда многофункционального биатлонного комплекса», – указывается в документации. Какие именно русские мотивы требуются, не сообщается. Проект должен состоять из графических и текстовых материалов с обоснованиями эстетических и функциональных свойств объектов с расчетами стоимости реализации проекта. Также исполнитель сам должен получить все необходимые допуски, провести согласования и т.д.

Как следует из техзадания, на Московском тракте появятся лыжно-биатлонный стадион с лыжными и лыже-роллерными трассами, биатлонный тир на 30 мишеней, легкоатлетический стадион с двухуровневым паркингом и трибунами на 1000 мест, пункт проката спортоборудования, хоккейный корт, тренировочный бассейн (8 дорожек по 25 метров), площадка под теннис, мини-футбол и волейбол, тюбинг-зоны с бугельным подъемников, детские площадки, административное здание, помещение для тренировок, оздоровительный центр, гараж, гостиница. Как указано в документации, подрядчик должен предусмотреть возможность организации стартов по всем видам программ в соответствии с правилами проведения соревнований по лыжным гонкам и биатлону. Так, указаны варианты лыжных кругов для биатлона (от 1 до 4 км) с заходом на огневой рубеж с левой стороны, штрафной круг будет находиться на стадионе с правой стороны. Указаны также дистанции для классического и конькового хода лыжных гонок и дистанции для начинающих и для массового катания, эти круги будут длиной 3 км с внутренними кругами по 1-2 км.

Добавим, общество «Мемориал» выступало против строительства биатлонного центра на Московском тракте, считая, что там захоронены жертвы политических репрессий. Однако власти опровергли такое предположение. «Пока информация о захоронениях не подтвердилась. Мы договорились о компромиссе: если захоронения все же будут найдены, мы не будем отказываться от строительства, а торжественно перезахороним останки в другом месте. По-моему, это разумно», – комментировал вице-губернатор Сергей Бидонько. Биатлонный центр должны назвать в честь Антона Шипулина – эту информацию подтверждал Евгений Куйвашев в период подготовки к довыборам в Госдуму, где победил олимпийский чемпион.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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