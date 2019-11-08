Ради биатлонного центра имени Шипулина от лесопарка отрезали более 50 га (КАРТА)

Правительство Свердловской области изменило границы трех лесопарков ради строительства многофункционального биатлонного комплекса международного класса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», изменения коснутся Московского, Уктусского и Санаторного лесопарков. Согласно постановлению правительства, из территории Московского лесопарка будет исключен земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:107958 площадью 51,526 га.

Чтобы сохранить общую площадь лесопарков, к Московскому лесопарку прирежут три участка общей площадью около 36 га, к Уктусскому – около 18,4 га, и еще несколько небольших участков в Санаторном.

Напомним, неделю назад Центр спортивной подготовки Свердловской области заказал разработку архитектурной концепции для этого комплекса, максимальная цена контракта – 86,6 млн рублей. Биатлонный комплекс, как и предполагалось, будут возводить на Московском тракте, на площади 515 260 кв. м. Подрядчик должен будет учесть местный ландшафт и региональную специфику. «Разработка айдентики архитектурного образа, основанной на использовании мотивов локальной культуры: русской и (или) уральской, в целях эффективного продвижения визуального бренда многофункционального биатлонного комплекса», – указывается в документации.

Екатеринбург, служба информации

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