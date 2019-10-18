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Пятница, 18 октября 2019, 14:32 мск

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На месте будущего биатлонного центра не найдено ни одного захоронения жертв репрессий

На месте строительства будущего биатлонного центра в Московском лесопарке, вопреки опасениям членов общества «Мемориал», пока не найдено ни одного захоронения жертв политических репрессий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на пресс-конференции вице-губернатор Сергей Бидонько. Он также сообщил, что сразу после того, как общественники поделились с властями своими предположенияи, их включили в рабочую группу. Взамен с них взяли слово, что они не будут проводить акции протеста против строительства важного спортивного объекта. В данный момент изыскания в районе 11 км Московского тракта продолжаются, но пока ничего не найдено. Нет подтверждения наличия там захоронений и в тех архивных материалах, которыми на сегодняшний день располагают областные власти. «Я сам не хочу строить на костях, у меня прадедушку – фамилия его была Шумейко – расстреляли, на обелиске жертвам политических репрессий на 12 км Московского тракта его имя есть, – поделился Бидонько. – Но пока информация о захоронениях не подтвердилась. Мы договорились о компромиссе: если захоронения все же будут найдены, мы не будет отказываться от строительства, а торжественно перезахороним останки в другом месте. По-моему, это разумно».

Вице-губернатор добавил, что деньги на проект уже выделены, в ноябре-декабре будет заключен контракт на его разработку. В июне следующего года уже станет известна точная стоимость строительства и начнется поиск подрядчика.

Напомним, предлагаемое месторасположение комплекса – район 11 км Московского тракта. Власти рассчитывают построить здесь многофункциональный биатлонный центр с лыжными трассами, стрельбищем, катками и большими автопарковками. Деньги на проектные работы в региональном бюджете уже заложены – это 168,8 миллионов рублей. Сумма прописана в целевой статье финансового документа на 2019 год. Ранее уральское общество «Мемориал» выступило резко против строительства: по их данным, на участке, где планируется создать биатлонный комплекс, находятся захоронения жертв политических репрессий 1930-х годов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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