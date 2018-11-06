Проект нового биатлонного центра в Екатеринбурге обойдется в 168 миллионов рублей

Свердловские власти всерьез взялись за переоборудование учебно-спортивной базы «Динамо», расположенной на Московском тракте в Екатеринбурге. На этом месте предполагается создание многофункционального биатлонного центра с лыжными трассами, стрельбищем, катками и большими автопарковками. Деньги на проектные работы в региональном бюджете уже заложены – это 168,8 миллионов рублей. Сумма прописана в целевой статье финансового документа на 2019 год, передает корреспондент РИА «Новый День».

Планы по строительству современного центра зимних видов спорта в Екатеринбурге существуют довольно давно. Эта идея разрабатывалась еще в 2015 году при участии олимпийского чемпиона по биатлону, а ныне депутата Госдумы Сергея Чепикова. В феврале 2018 года территорию базы «Динамо» осматривала делегация свердловских чиновников во главе с губернатором Евгением Куйвашевым. Тогда ревизия завершилась поручением минстроительства и минспорта проработать вопросы развития инфраструктуры будущего центра.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 06.11.18

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