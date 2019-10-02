В Екатеринбурге началось онлайн-обсуждение нового генплана

Администрация Екатеринбурга запустила общественные обсуждения генплана города на период до 2035 года. Чтобы оставить свои комментарии, нужно подать заявку, а ознакомиться с генпланом можно будет только через неделю, в зданиях районных администраций и в мэрии – в рабочее время.

Общественное обсуждение продлится с 1 октября по 29 ноября в специальном разделе сайта мэрии. Кроме того, высказаться можно будет, отправив письмо в департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений или оставив запись в журналах районных администраций. Пока что ничего прокомментировать нельзя, идет прием заявок на участие в обсуждениях. Возможность вносить предложения появится с 8 октября по 5 ноября. В этот же период можно будет ознакомиться с экспозицией генплана – оффлайн, документы представят во всех районных администрациях, график работы с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу – с 09:00 до 17:00.

«Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (обсуждения.екатеринбург.рф) 08.10.2019», – говорится в официальном сообщении. Проект администрация города также обещает выложить на своем сайте 8 октября.

«Принципы, заложенные в проекте Генерального плана развития на период до 2035 года, должны удовлетворять требованиям последующих поколений горожан, а также способствовать тому чтобы Екатеринбург сохранил лидерские позиции в стране и на мировом уровне. Наша стратегическая цель, поставленная Александром Высокинским, – сделать Екатеринбург городом, который отвечает всем международным стандартам для комфортного жилья и работы», – прокомментировал заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин.

Екатеринбург, служба информации

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