В Екатеринбурге стартовали общественные обсуждения новых Правил землепользования и застройки

Администрация Екатеринбурга запустила общественные обсуждения по изменениям в муниципальные Правила землепользования и застройки. Ранее в мэрии анонсировали, что новый документ продвигает идеологию по «синхронизации» строительства жилых домов и социальной инфраструктуры рядом с ними.

Общественные обсуждения проходят заочно. Проекты и информационные материалы размещены на официальном сайте Екатеринбурга, а экспозиции можно найти в зданиях районных администраций и собственно мэрии. Горожане или юридические лица могут вносить свои предложения в проект по 2 сентября 2019 года. Лично это можно сделать по следующим адресам: ул. 8 Марта, д. 177 (фойе 1-го этажа), ул. Бабушкина, д. 16 (фойе большого зала 3-го этажа), пр. Ленина, д. 24а (фойе 2-го этажа), ул. Луначарского, д. 217 (фойе 1-го этажа), Екатеринбург, ул. Мельковская, д. 7 (фойе 1-го этажа), ул. Московская, д. 27 (фойе 1-го этажа), ул. Первомайская, д. 75 (фойе 1-го этажа), ул. Чернышевского, д. 2 (фойе 2-го этажа).

Время посещения экспозиции: с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу – с 09:00 до 17:00.

Заключение о результатах общественных обсуждений будет размещено на сайте городской администрации 1 октября. Напомним, участвовать в обсуждениях могут граждане, постоянно проживающие на территории Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.07.19

Судьи уставного суда будут работать до 70 лет. / ХК «Автомобилист» объявил набор девушек в группу поддержки. / На Пермском тракте ограничат движение на двух мостах из-за ремонта. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»