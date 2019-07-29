В мэрии Екатеринбурга обещали «синхронизировать» жилую застройку с социальными объектами

Администрация Екатеринбурга анонсировала изменения в Правилах землепользования и застройки. В новой редакции документа будет продвигаться идеология по синхронизации жилой застройки с объектами социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, как и обещал глава города Александр Высокинский, администрация подготовила «тепловые» карты микрорайонов по обеспеченности школами и детскими садами на 2019, 2025 и 2035 годы. На совещании было сказано, что областной бюджет предоставит субсидию для софинансирования строительства нового корпуса перегруженной школы № 181 в Краснолесье. Как сообщал «Новый День», в новом учебном году школе придется принять 400 первоклассников вместо ожидаемых 150. Сейчас в здании идет работа по увеличению мест: встраиваются дополнительные туалеты, школьные помещения перепрофилируются под учебные классы. Также в 2019 году из регионального бюджета поступят деньги на строительство детсада на 300 мест на улице Тенистой.

Как сообщил вице-мэр Алексей Бирюлин, городская администрация разрабатывает новый Генплан развития Екатеринбурга до 2015 года. В четвертом квартале этого года запланированы общественные обсуждения проекта, а уже в декабре документ будет направлен на утверждение в Министерство строительства Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 29.07.19

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