Высокинский анонсировал карту будущих школ, детсадов и больниц

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский, выступая перед депутатами гордумы с отчетом по итогам первого года работы на посту мэра, рассказал о том, что в ближайшее время будет опубликована «тепловая карта объектов социальной сферы, которые построят в ближайшие пять лет». Документ должен появиться до конца июня, передает корреспондент «Нового Дня».

«Екатеринбург каждый год сдает миллион квадратных метров жилья. Но чтобы обеспечить это количество всей необходимой социальной инфраструктурой, необходимы вложения не менее 10 млрд рублей. Фактически мы вкладываем сегодня в два раза меньше. Какое-то время город справлялся за счет советского резерва. На сегодня он уже исчерпан. В 2019 году мы одновременно зашли в строительство 19 школ. Это высокая планка. Но в Екатеринбурге много старых школ, в частности, в отдаленных территориях, в поселках. Нужно работать, чтобы объем инвестиций в строительство соцсферы увеличился. Я принял решение: до конца месяца будет опубликована тепловая карта, какие соцобъекты построят в ближайшие пять лет. Чтобы у горожан, покупающих жилье, не было обманутых ожиданий. Прошу депутатов поддержать администрацию в том, чтобы с застройщиками согласовывать строительство соцобъектов», – сказал он.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 05.07.19

К открытию «Иннопрома» на площадке ЭКСПО моют матрешек (ФОТО). / Президент ГК «Formika»: «Задача «Иннопрома» – не контракты, а контакты». / В Екатеринбурге будут судить сотрудницу почты, которая присваивала лотерейные билеты. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»