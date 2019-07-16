Первоклассников – в бывшую учительскую, а педагогов – в клетушку без окон: как уплотняют школы в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге в этом году из-за переполненности классов почти в трех десятках школ решено переоборудовать помещения. В школе № 91 на Уктусе детям решили отдать помещение учительской.

Как выглядит такой класс и куда переселят учителей – смотрите на видео.

Уплотнение в школах Екатеринбурга

По словам замначальника Управления образования Чкаловского района Инны Гумбатовой, в этом году в школу №91 пойдут на 52 первоклассника больше, чем положено. Для 20 детей сделали отдельный класс, остальных будут рассаживать по уже имеющимся.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ремонт в школе почти закончился, в бывшей учительской ведутся отделочные работы. Помещение не очень похоже на обычный класс – оно узкое и длинное. Какой именно класс будет учиться здесь, будут решать вместе с родителями. В школе уверены – желающие отдать детей на учебу именно в это вытянутое помещение найдутся, так как класс хоть и не очень комфортный, но здесь будут заниматься всего 20 детей, тогда как в остальных классах их около 30.

Новую учительскую в школе также сделали. Помещение это уютным назвать сложно – совсем крохотная комнатушка без окон, заставленная креслами и тумбами. «Все лучшее детям. Да и не засиживаются у нас учителя», – говорят в школе. Также пришлось переоборудовать гардероб для малышей – его расширили.

Школа стала переполненной по двум причинам: во-первых, это популярное учебное учреждение в районе, здесь есть углубленное изучение некоторых предметов, во-вторых, поблизости очень много новостроек. Кстати, еще в 2013 году экс-руководитель администрации Екатеринбурга Александр Якоб давал поручение архитекторам решить, как расширить эту школу на Уктусе.

Добавим, в 91-й школе ситуация не самая критическая, «не влез» только один класс. Гораздо хуже выглядит ситуация в школа №181 в Краснолесье, куда в этом году вместо ожидаемых 150 первоклассников придут 400. Неделю назад начальник городского управления образования Екатерина Сибирцева рассказала, что в школе уже идёт создание дополнительных мест, встраиваются дополнительные туалетные комнаты, места в гардеробных, некоторые помещения перепрофилирования под классы.

«Будем уплотняться пока позволит Роспотребнадзор и руководствоваться здравым смыслом. Но без строительства новых школ мы этот вопрос не решим», – оценил сегодня переполненность некоторых школ заместитель главы Екатеринбурга по вопросам соцполитики Дмитрий Баранов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук, Антон Отман

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