Гордума Екатеринбурга утвердила формат общественных обсуждений для будущих изменений правил благоустройства

Екатеринбургские депутаты одобрили порядок проведения общественных обсуждений для проектов правил благоустройства. Новый формат, напомним, заменил публичные слушания. Теперь у горожан есть всего три способа выразить свое мнение – проголосовать в интернете, отправить письмо с предложениями и замечаниями в мэрию, либо посетить специальную экспозицию.

Как сообщила начальник городского комитета по благоустройству Тамара Благодаткова на сегодняшнем заседании думы, решение о проведении общественных обсуждений принимает глава Екатеринбурга. В них могут участвовать зарегистрированные жители Екатеринбурга и владельцы земли и домов. Срок проведения общественных обсуждений – 1 месяц. Организация занимает несколько этапов: оповещение жителей, публикация проекта и информационных материалов, проведение экспозиции в здании администрации города, подготовка и оформление протокола, и, наконец, публикация результатов обсуждений. При этом количество участников никак не регламентировано законом. Полученные в письменном виде предложения мэрия обязана зарегистрировать и рассмотреть. Исключением будут считаться те обращения, где, по мнению чиновников, указаны недостоверные сведения.

Отвечая на вопросы депутатов, Тамара Благодаткова подчеркнула, что данный документ касается только правил благоустройства, а не конкретных проектов по застройке или изменению городской среды. Формат общественных обсуждений необходимо утвердить сейчас, чтобы весной дума могла принять поправки в муниципальные правила благоустройства.

Впрочем, новый способ «заочных» слушаний уже применяется при обсуждении генплана, застройки и межевания территории города. Ярким примером того, как теперь горожане могут повлиять на решения власти, стали общественные обсуждения по проекту строительства храма святой Екатерины в сквере около Театра драмы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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