Тайна за семью печатями: во что превратились общественные обсуждения в Екатеринбурге (ФОТО)

Сегодня, 18 января, завершается первый этап общественных обсуждений проекта межевания территории у Театра драмы, на которой планируется построить храм святой Екатерины.

Корреспондент РИА «Новый День» воспользовался своим статусом постоянного жителя Екатеринбурга, чтобы высказать собственное мнение. С этим никаких проблем не возникло: в отделе подготовки и проведения общественных обсуждений проверили по паспорту место регистрации и выдали бланк, где можно было изложить свои замечания и предложения.

Но что бросилось в глаза – это принципиальное отличие «заочных» общественных обсуждений от «очных» публичных слушаний, которые практиковались в Екатеринбурге до ноября 2018 года. Теперь, оставив свой отзыв о проекте – неважно, рукописный или в виде электронного письма, – горожанин не имеет никакой возможности ознакомиться с мнениями других участников обсуждений, тогда как на прежних публичных слушаниях он всегда мог выслушать альтернативные мнения и узнать, сколько у его точки зрения сторонников, а сколько – противников. Теперь он не знает даже числа граждан, также интересующихся данным проектом. «Никакой промежуточной информации мы не предоставляем. Все будет указано в итоговом протоколе, который будет опубликован 15 февраля», – сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в отделе подготовки и проведения общественных обсуждений администрации Екатеринбурга.

Напомним, в 2018 году, аргументируя необходимость перехода на новый формат обсуждений, тогдашний начальник департамента архитектуры Андрей Молоков заявлял, что формат публичных слушаний не позволяет выявить объективного мнения жителей о строительных объектах. Такие мероприятия, заявлял он, не могут быть многочисленными, так как ограничены размером площадки и проводятся в строго отведенное время – обычно в рабочие часы по будням. Кроме того, «как показала практика, различные организации могут привлекать на публичные слушания не заинтересованных граждан, которые голосуют по указке, срывать обсуждения, перегружая помещения или устраивать показательные акции», – отметил чиновник. Его доводы убедили не всех депутатов ЕГД. Так, Константин Киселев заявил, что его смущает «внешняя демократичность» процедуры, и на самом деле администрация города просто облегчает себе задачу. По его мнению, публичные слушания могут вызвать резонанс в отличие от «электронных». В пример он привел недавнее обсуждение реконструкции сквера Попова, которое осталось незаметным для рядовых горожан. «Я призываю всех голосовать против этих изменений», – заявил Киселев, но остался в меньшинстве.

Как уже сообщал «Новый День», в последние дни сторонники и противники строительства храма в честь святой Екатерины на месте сквера у Октябрьской площади в соцсетях активно агитировали екатеринбуржцев принимать участие в общественных обсуждениях проекта. Сегодня в 17:00 прием предложений завершился. До 1 февраля Главархитектура города будет рассматривать поступившие предложения и оформлять протокол. Со 2 по 15 февраля чиновники будут готовить заключение о результатах общественных обсуждений, а 15 февраля оно должно быть опубликовано.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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