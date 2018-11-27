Жители Екатеринбурга смогут обсуждать застройку города только в интернете – публичных слушаний больше нет

Гордума Екатеринбурга окончательно отменила публичные слушания при изменении генплана города, заменив их на общественные обсуждения в интернете. Теперь горожане могут вносить свои предложения и голосовать за или против новой застройки только на официальном сайте мэрии.

Как заявил и.о. начальника департамента архитектуры Андрей Молоков депутатам, формат публичных слушаний не позволяет выявить объективного мнения жителей о строительных объектах. Такие мероприятия не могут быть многочисленными, так как ограничены размером площадки и проводятся в строго отведенное время – обычно в рабочие часы по будням.

«Как показала практика, различные организации могут привлекать на публичные слушания не заинтересованных граждан, которые голосуют по указке, срывать обсуждения, перегружая помещения или устраивать показательные акции», – отметил чиновник.

По его словам, все эти проблемы решают общественные обсуждения, которые отличаются от публичных слушаний только тем, что там не требуется личного присутствия участников. Горожане могут зайти на портал администрации города в разделе «Градостроительство» и самостоятельно внести предложение или дать оценку обсуждаемому проекту. Таким образом, организационные затраты сводятся к нулю, заметил Молоков. Также он добавил, что механизм интернет-слушаний отрабатывается мэрией в течение последних пяти месяцев.

Доводы докладчика убедили не всех депутатов. Так, Константин Киселев заявил, что его смущает «внешняя демократичность» процедуры, и на самом деле администрация города просто облегчает себе задачу. По его мнению, публичные слушания могут вызвать резонанс в отличие от «электронных». В пример он привел недавнее обсуждение реконструкции сквера Попова, которое осталось незаметным для рядовых горожан. «Я призываю всех голосовать против этих изменений», – заявил Киселев.

Но остальные избранники не нашли подвоха в предложении мэрии и утвердили новое решение. Стоит добавить, что результат «электронных» слушаний, как и в случае публичных, носит рекомендательный характер.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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