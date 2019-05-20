«Почему мы должны спрашивать мнение жителей?» – в гордуме Екатеринбурга обсудили протесты в защиту сквера

Гордума Екатеринбурга с опозданием включилась в обсуждение резонансных событий вокруг сквера на Октябрьской площади, сотрясавших город всю минувшую неделю. Изначально депутаты игнорировали народные сходы на месте начавшегося строительства храма святой Екатерины, хотя именно дума принимала решение по землеотводу и отклонила первую попытку референдума. Ситуация кардинально изменилась после того, как президент РФ Владимир Путин предложил местным властям провести опрос жителей, чтобы погасить конфликт. Сегодня на встречу с екатеринбургской думой приехали депутаты Госдумы. «Новый День» приводит самые яркие высказывания народных избранников о стройке храма, уличных протестах и возможном референдуме.

Председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Госдумы РФ, член КПРФ Сергей Гаврилов:

«Я считаю, что храм и сквер – это вещи не исключаемые, а дополняемые. Интересы реальных горожан должны быть учтены. Тем, кому просто любопытно высказать свой стихийный протест, тоже должны быть представлены возможности. Но на вас не должны давить вневластные, серые деструктивные группировки. Неважно, из кого они состоят – провокаторов, русофобов, христианофобов, криминальных элементов – людей, которых тянет на бунт. Наша страна, Екатеринбург, его спокойствие, стабильность и безопасность гораздо важнее, чем попытки радикальных политических экспериментов. Я просто был свидетелем тяжелых последствий начала разного рода майданов, в том числе на Ближнем Востоке. И я считаю, что мы должны сделать все, чтобы исключить этот процесс. Он будет исключен, если народ будет абсолютно доверять власти, и если у власти будет мужество исполнять свои обещания».

Депутат Госдумы РФ, член «Единой России» Максим Иванов:

«Я житель Екатеринбурга. Многие мои знакомые и родственники говорили, что публичные слушания по этому проекту прошли кулуарно. Нужно решить, что надо поменять на уровне законодательства, в ФЗ-131, чтобы обсуждения носили открытый характер. Сейчас, откровенно говоря, даже назначение опроса или референдума снова может вызвать неудовольствие граждан».

Депутат Госдумы РФ, член «Единой России» Николай Земцов:

«События в Екатеринбурге накладывают проекцию на федеральную повестку, на отношение к аналогичным стройкам в других регионах. Я точно вижу, что у вас люди не знают, каким будет храм. Сейчас, если назначить опрос или референдум, люди будут голосовать исходя из негативной повестки. Мне кажется, перед выяснением общественного мнения надо попросить инвесторов и городские СМИ провести кампанию по обсуждению благоустройства, как будет украшаться город в контексте строительства храма. Сейчас отвергается уже третья площадка. Получается, что, с одной стороны, храм гонимый, а с другой стороны – огромные деньги, которые дают городу инвесторы, могут испариться».

Депутат ЕГД Константин Киселев:

«Не нужно искать конспирологию, заговорщиков, мировую закулису. Я лично там был и видел людей самого разного возраста и разного социального статуса. Они не выступают против храма. Они хотят сохранить сквер. Там все вежливые, угощают друг друга пирожками, приносят теплые вещи погреться. Первое, что нужно сделать, – убрать забор. И будет мир и согласие».

Депутат от КПРФ Римма Скоморохова:

«Я хочу ответить на обвинения, что в сквер пришли какие-то странные люди. Это не экстремисты, которые вдруг сбежались со всего мира, это жители города, которые хотят, чтобы с их мнением считались. Я общаюсь с простыми людьми на улицах. Большинство говорят, что они крещеные, верят в бога, но они хотят сохранить сквер. А храм святой Екатерины можно поставить где-то в стороне от центра».

Депутат от ЛДПР Дмитрий Николаев:

«Мы считаем себя цивилизованным обществом. Кто-то обратился в суд с требованием остановить строительство (на самом деле такой суд был, – прим. ред.)? Нет, пришли ломать забор. Разве так поступают нормальные люди? Цена референдума – 130 миллионов рублей. У нас много социальных объектов в городе, которые мы не можем закончить. У нас больница недостроенная стоит, на которую до сих пор деньги ищем».

Депутат от «Справедливой России» Михаил Вечкензин:

«Мы в первую очередь спросили инвестора, хотят ли они новое место? Насколько я знаю, УГМК и РМК – крупные налогоплательщики Свердловской области. Инвесторы сейчас посмотрят на такое отношение, плюнут и уйдут в другую область. А это миллиарды рублей. Что тогда мы будем делать?»

Депутат от «Справедливой России» Александр Колесников:

«У нас сложилась уникальная ситуация. Человек заработал денег и хочет сделать подарок городу. А мы сейчас должны потратить 130 миллионов рублей, чтобы обсудить этот подарок. Это абсурдно. Не надо никаких референдумов. Почему мы должны спрашивать мнение жителей? Я смотрю на храм святой Екатерины как на восстановление исторической справедливости. Мне все происходящее в сквере напомнило 1992 год. То же безумство в глазах. Там и случайные люди есть, и идейные, и провокаторы. Я спросил одну молодую пару, которая против храма выступает. Они говорят: «Нельзя строить в честь Екатерины, потому что она продала Аляску Америке». Вот интеллект ваших избирателей! Интеллект тех, кто стоял в этом сквере. Не надо идти на поводу у толпы. Храмов много не бывает, а церковь помогает человеку не оскотиниться».

Депутат от «Единой России» Владимир Крицкий:

«Что спровоцировало конфликт в этой истории? Проект прошел все обсуждения, все слушания.

Но кому-то нужно было заработать политические очки. Наш коллега Киселев начал в СМИ за всех горожан комментировать. Если люди ломают прозрачный забор, за которым видно всю площадку, если родители шестилетнего ребенка подначили на этот забор кидаться – как это называется? Коммунистам тоже словно подкинули жар на лопату. Вместо того чтобы начать обсуждать, депутаты городской думы решили возглавить протест. И еще: мы провалили работу с молодежью. Может, настало время, когда нужно брать на работу лидеров общественного мнения, которые бы работали с молодежью?»

Гордума обсуждает референдум по храму

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 20.05.19

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