Дни, которые потрясли Екатеринбург: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Вся минувшая неделя в Екатеринбурге прошла под знаком противостояния сторонников и противников строительства храма святой Екатерины в сквере у драмтеатра. Как развивались события – в материале РИА «Новый День».

В понедельник утром горожане, спешившие на работу, заметили, что сквер у театра драмы огородили забором с предупреждением о том, что проход закрыт. Люди сразу заподозрили, что выставленный забор означает начало строительства храма – ведь участок уже находится в аренде у ООО «Храм святой Екатерины».

Через несколько часов в парке прошла первая одиночная акция протеста: екатеринбурженка Алена Смышляева повалила одну из секций забора и залезла на дерево, откуда ее сняли полицейские.

Новость мгновенно облетела соцсети, и жители Екатеринбурга, протестующие против строительства храма, договорились вечером выйти на «прогулку». Собралось больше тысячи человек. Спустя некоторое время толпа положила забор и прорвалась на закрытую территорию в сквере.

Защищать от горожан территорию будущего храма собралось много спортивного вида молодых людей, среди которых легко узнавались бойцы, выступающие под эгидой РМК, и представители т.н. боёвки бывшего ОПС «Уралмаш». Между сторонами произошли столкновения.

Полицейские, которых на месте событий было много, почему-то не вмешались. Представители городских и областных властей на место ЧП не приехали, что дало участникам повод говорить, что в городе нет власти.

Во вторник утром губернатор Евгений Куйвашев написал пост в инстаграме, предложив сторонам сесть за стол переговоров. Он пригласил к себе в резиденцию по пять человек от обеих сторон. Екатеринбургская епархия провела брифинг, на котором высказала свою позицию: храму – быть, а разрушение заборов и призывы к физическому противоборству – недопустимы. Отбор делегатов на встречу с губернатором проходил непросто: многие видные общественники отказались от этого. Тем не менее, встреча состоялась и продолжалась более двух часов. Одновременно горожане планировали в соцсетях новую «прогулку», а в сквер стягивалась полиция.

По итогам переговоров к журналистам от имени областных властей вышел не Евгений Куйвашев, а его заместитель Сергей Бидонько. Итог оказался неутешителен: останавливать стройку никто не собирается. В результате вторая ночь протестов в сквере оказалась более жесткой по характеру, чем первая: правоохранительные органы перешли к решительным действиям, было задержано около 20 человек.

Утро среды принесло еще более неприятные новости: чуть ли не на рассвете полиция наведалась домой к тем, кто принял приглашение губернатора на переговоры. Хотя протест был стихийным, полиция заподозрила, что пришедшие на встречу и есть главные подстрекатели. Как только новость об этом разнеслась, стало ясно, что состоятся и третьи ночные бдения у «забора святой Екатерины». Накал страстей повышался. Еще средь бела дня жительница Санкт-Петербурга в знак протеста приковала себя к дереву в сквере велосипедной цепью.

Ночное стояние в среду, 15 мая, стало самым многочисленным. Первые несколько часов Екатеринбург проводил в разговорах, песнях, было очень мило. В 20:30 состоялся флешмоб: тысячи горожан подняли вверх руки со светящимися экранами смартфонов и скандировали «Скверу – быть!» и «Это наш город!»». Но после девяти часов вечера, когда стемнело, акция перестала быть мирной. Силовики начали наступать, выжимая людей из сквера. Было задержано около 70 человек.

Горячая точка Екатеринбурга

На четвертые сутки непрерывных акций протеста в Екатеринбурге губернатор Евгений Куйвашев, митрополит Кирилл и медные короли Игорь Алтушкин и Андрей Козицын собрались на экстренное совещание в резиденции. Официально оно было посвящено «озеленению города».

В тот же день ситуацию в Екатеринбурге прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Говоря о задержаниях участников стихийных протестных акций в сквере, Песков заявил, что подобный сценарий «всегда оправдан, когда речь идет о провокациях», а без них в Екатеринбурге не обошлось. Атмосфера накалялась. Вокруг сквера дополнительно к забору были поставлены рамки с металлоискателями. Опрошенные «Новым Днем» политологи прогнозировали, что протест может затянуться на недели и месяцы. Видимо, поняли это и в Кремле. Вечером того же дня президент Владимир Путин заявил, что храм должен объединять, а не разъединять людей. «Должны быть шаги, чтобы решить в интересах жителей. Есть простой способ и провести опрос – меньшинство должно подчиниться большинству. Это демократия и есть», – подчеркнул Путин.

Реакция на слова главы государства последовали незамедлительно. Вечером прямо в разгоряченную многотысячную толпу вышел глава Екатеринбурга Александр Высокинский и обещал, что в городе будет проведен опрос. Горожане кричали: «Что такое опрос?!». «Не кричите, я все расскажу, – отвечал мэр. – Это будет полноценный опрос, репрезентативная выборка. Заниматься мы с вами этим будем в ближайшие две недели. Или даже три»… Но его перебила толпа, орущая: «Мы за сквер», «Ты нам не мэр», «Мы тебя не выбирали» и «В отставку!».

Мэр вышел к горожанам

Глава пожаловался журналистам, что в такой обстановке вести диалог невозможно, и пригласил к себе прессу – в пятницу, а представителей общественности – в субботу.

На пресс-конференции в пятницу он объяснил, почему не пришел в сквер еще в понедельник, а также рассказал, как планируется организовать опрос.

В тот же день в город прибыл гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, который заявил, что наряду с его сотрудниками опросами общественного мнения в городе уже начали заниматься самозванцы. «Люди! Будьте бдительны!» – написал он в своем фейсбуке.

Политологи тем временем констатировали снижение рейтинга устойчивости губернатора Евгения Куйвашева. «С 12 баллов его показатель устойчивости снизился до семи, что переводит его уже в красную зону – то есть высокий риск отставки», – сказал «Новому дню» политолог Евгений Минченко.

В пятницу вечером стало известно, что наиболее известные представители общественности приняли решение к мэру в субботу не ходить, так как это бесполезно. Ночь впервые за неделю прошла спокойно.

Утром в субботу к мэрии пришло около 60 горожан, не согласных с бойкотом, который объявили мэру другие активисты. Высокинский впустил всех. Собравшиеся обсуждали тонкости проведения референдума, а также убирать или не убирать забор, когда вдруг пришла новость-молния – губернатор согласен рассмотреть возможность переноса храма в другое место.

Заявление недели – губернатор Евгений Куйвашев: «Уже в понедельник – и в СМИ, и на сайтах региональных и городских органов власти мы опубликуем для обсуждения перечень возможных мест для строительства Храма. Помимо сквера на Октябрьской площади, это будет еще не менее четырех потенциальных площадок. Причём этот список не носит исчерпывающий характер. Предлагайте свои варианты – все их обязательно рассмотрим и вместе с вами обсудим. Потом – проведём опрос жителей. И сообща примем окончательное решение. Сделаем это – открыто. Приглашаю всех – к активному, конструктивному участию в обсуждении и предстоящем опросе о месте строительства храма Святой Великомученицы Екатерины».

Новость была воспринята с оптимизмом, но весьма осторожным. «Может получиться так, что выставят на голосование различные места, включая сквер, и тем самым, просто-напросто размоют голоса защитников сквера. К примеру, получится, что за строительство в сквере будет 20% голосов, а остальные площадки наберут условно по 5%», – предостерег депутат ЕГД Константин Киселев.

Епархия была ожидаемо огорчена. «Любой перенос на другое место ставит не только под некоторое сомнение саму возможность этой стройки, но, в том числе, и в связи с приближающимся юбилеем нашего города может сделать постройку этого храма невозможной и несвоевременной», – сказал настоятель Храма-на-Крови Максим Миняйло. Эта тревога привела к тому, что в субботу группа верующих пришла в сквер и пела там молитвы. Все прошло мирно: «верующие» и «скверующие» общались друг с другом, но не переходя границ.

Воскресенье также прошло спокойно. Все ждут понедельника и обещанного губернатором списка альтернативных площадок.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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