Народный протест вынудил Куйвашева и медников срочно собраться на мозговой штурм (ФОТО)

На четвертые сутки непрерывных акций протеста в Екатеринбурге губернатор Евгений Куйвашев, митрополит Кирилл и медные короли Игорь Алтушкин и Андрей Козицын собрались на экстренное совещание в резиденции.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, губернатор сообщил медникам, что в связи со строительством храма святой Екатерины «у населения есть запрос на тщательное восстановление зеленого покрытия».

«Мне кажется, что Фонд святой Екатерины должен взять на себя повышенные обязательства по озеленению города», – предположил Куйвашев. Игорь Алтушкин и Андрей Козицын поддержали это предложение и договорились, что площадка возле «Екатеринбург Арены», на которой располагался во время ЧМ-2018 аккредитационный центр, будет взята в работу в самое ближайшее время.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что в этом году город планирует семь скверов, которые будут разбиты ко Дню города. «Мы планируем посадку около двух тысяч деревьев дополнительно, 4,5 тысячи кустарников. Еще 57 тысяч квадратных метров газонов дополнительно будут сделаны, и цветники – около 1,3 тысячи квадратных метров. Фактически, это увеличение работ более чем в два раза», – сказал он.

Напомним, новый сквер горожанам был обещан в понедельник вечером, после встречи сторонников и противников храма за закрытыми дверями в резиденции губернатора. Выйдя к журналистам, глава Екатеринбурга Александр Высокинский торжественно пообещал горожанам разбить новый сквер, лучше того, что будет уничтожен у драмтеатра.

Екатеринбург, служба информации

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