Губернатор не вышел к журналистам после встречи по храму. Итоги обсуждения (ФОТО)

В резиденции губернатора завершился брифинг по итогам двухчасовой встречи сторонников и противников строительства храма-на-драме.

Журналистов в резиденцию пустили не сразу

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от имени областных властей выступил не Евгений Куйвашев, а его заместитель Сергей Бидонько. Почему к журналистам не вышел его шеф, он ответить не смог, сказал лишь, что об этом лучше спросить самого губернатора. По словам Бидонько, сейчас главная задача властей – вернуть ситуацию в правовое поле. Он заверил собравшихся, что все вчерашние события были зафиксированы, и те, кто нарушил закон, понесут ответственность, вне зависимости от того, по какую сторону они находились.

Оказалось также, что сегодняшний молебен, анонсированный епархией, был отменен после вмешательства резиденции. «Мы предупредили их, что эта акция будет несанкционированной», – заявил Бидонько. Он также сообщил, что практика согласования публичных мероприятий для того и существует, чтобы обеспечить безопасность всех участников, и потому граждан с противоположными взглядами разводят по разным площадкам. О том, что епархия анонсировала молебен теперь уже на 16 мая, Бидонько узнал от журналистов.

По поводу самого храма он отметил, что многие великие памятники, например, Эйфелева башня, сначала категорически отвергались местными жителями, а теперь наоборот. Поскольку Бидонько всячески подчеркивал готовность власти идти на диалог с обществом, корреспондент РИА «Новый День» поинтересовался – почему на сегодняшнюю встречу не пустили всех желающих журналистов. Бидонько сослался на то, что даже в присутствии 18-19 человек дискуссия стала настолько бурной, что губернатору приходилось то и дело остужать страсти.

На улице люди ждали итогов встречи

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский повторил аргумент про Эйфелеву башню, а также торжественно пообещал горожанам разбить новый сквер, лучше того, что у драмтеатра. Он также объяснил, почему вчера не пришел к жаждущим его видеть участникам событий: он обсуждал с коллегами корректировки бюджета и закончил только глубокой ночью. На вопрос корреспондента РИА «Новый День», не хочет ли он сделать это сегодня, глава города ответил, что из резиденции он поедет в мэрию, где создан оперативный штаб по ситуации с храмом. И если будет необходимость, он готов приехать в сквер. Какие именно для этого нужны условия, он не уточнил.

От защитников сквера с журналистами пообщалась юрист Ксения Бакланова, которая представляла горожан в суде против городской думы. Она, по ее собственным словам, объяснила чиновникам, что она не организатор вчерашних событий и не контролирует их. Итог переговоров она назвала ожидаемым: «Заморозки стройки не будет. Компромисс, который нам предложили, заключается в том, что в городе построят новый сквер».

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Александр Саливанчук

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