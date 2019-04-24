Облсуд отказал горожанам в праве на защиту сквера у драмы (ФОТО)

Свердловский областной суд прекратил производство по коллективному иску 20 екатеринбуржцев в защиту сквера у драмтеатра к городской думе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожан на процессе представляла Ксения Бакланова, участник интернет-сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга».

В первые минуты заседания один из слушателей представился уполномоченным лицом от ООО «Храм святой Екатерины» Алексеем Шестаковым и подал ходатайство о своем участии в процессе как заинтересованного лица, так как ООО является арендатором земельного участка, в отношении которого истцы оспаривают изменения правил землепользования и застройки. Несмотря на возражения Баклановой, которая заявила, что коммерческая организация не имеет отношения к принятию оспариваемого акта, суд ходатайство удовлетворил.

Большинство аргументов, представленных сторонами, уже в том или ином виде звучали на предварительном слушании. Ксения Бакланова от имени группы граждан утверждала, что перевод участка сквера под церковную застройку нарушает право неопределенного круга лиц – жителей Екатеринбурга на благоприятную среду обитания и комфортное проживание, так как строительство храма святой Екатерины приведет к вырубке зеленых насаждений.

Представитель городской администрации в своих возражениях делала акцент на том, что юридически никакого сквера у драмтеатра вовсе не существует, по ее словам, это всего лишь устоявшееся топонимическое обозначение, не имеющее юридической силы. Но основным аргументом для прекращения производства она называла то, что истцы не являются правообладателями земельного участка. Ее позицию поддержал представитель прокуратуры.

Отдельным аспектом заседания стало обсуждение прошедших осенью общественных обсуждений проекта изменений в правила застройки. Как выяснилось в ходе процесса, земельный участок, выделенный под строительство храма, был сформирован и поставлен на кадастровый учет только в декабре 2018 года, тогда как общественные обсуждения состоялись еще осенью. «Мы не могли участвовать в общественных обсуждениях, так как фактически не было объекта обсуждения», – ответила Ксения Бакланова на вопрос судьи Татьяны Чирковой, почему они не принимали участия в обсуждениях.

С точки зрения ответчика, отсутствие сформированного земельного участка на момент общественных слушаний не препятствовало их проведению, так как проект его границ уже существовал и был нанесен на графические материалы.

Вернувшись из совещательной комнаты, суд определил: производство по делу прекратить. Ксения Бакланова заявила корреспонденту РИА «Новый День», что будет это решение оспаривать.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

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