Эксперты УГЛТУ о вырубке сквера у драмтеатра: «Экологические потери будут колоссальны»

Ученые с кафедры ландшафтного строительства Уральского государственного лесотехнического университета высказали собственное мнение о вырубке сквера у драмтеатра ради строительства храма святой Екатерины.

Заключение специалистов опубликовали в соцсети активисты, которые выступают истцами в судебном процессе против городской думы и оспаривают перевод территории сквера в землю под религиозные объекты. Главный вывод экспертов: вред от вырубки сквера будет огромен. В заключении, в частности, говорится: «Город и его жители лишатся рекреационной зоны, одного из важных элементов благоустройства Екатеринбурга, созданного к 275-летию города, территории зеленых насаждений, одного из социально значимых и любимых горожанами мест отдыха, территориальной зоны массовых мероприятий. Это единственная городская территория, которая, благодаря правильному уходу за газоном и его жизнестойкости, используется на европейский манер. В период массовых мероприятий горожане отдыхают на газоне без риска в плане энцефалита. Другие городские территории из-за близости к лесопарковой зоне в этом случае более опасны и требуют многократной обработки за летний полевой сезон. Кроме того, с учетом экологической значимости газонов, все лишаются дополнительного экологического ресурса, так как по своему воздухоочистительному потенциалу 4 кв. м газона сопоставимы с одним деревом (площадь сквера согласно муниципальным актам – 37 553 кв. м). А ликвидация более 100 древесных растений, как предусмотрено проектом, увеличит негативность теплового острова центральной части Екатеринбурга и повлияет на все микроклиматические показатели».

Также специалисты указывают, что на период строительства данная территория вообще лишается большей части растительности. «А после проведения так называемого компенсационного озеленения и в период укоренения растений их роль в экологической ситуации будет минимальной, – уточняют эксперты. – В итоге центральная часть города лишается практически на 15-20 лет вклада зеленых насаждений в улучшение городской среды. Экологические потери будут колоссальны».

В заключение преподаватели кафедры ландшафтного строительства просят городские власти организовать открытые общественные обсуждения проекта храма по аналогии с обсуждением концепции ЦПКиО, с обсуждением возведения собора на альтернативной площадке. Заключение подписано заведующей кафедрой, профессором, д. с.-х. н. Людмилой Аткиной, профессором Татьяной Сродных, доцентами Светланой Вишняковой, Светланой Луганской, Татьяной Фроловой.

Защитники сквера поблагодарили экспертов и намерены использовать их заключение в судебном процессе против гордумы в качестве аргумента. Впрочем, переломить ситуацию уже вряд ли удастся: сегодня утром состоялись торги на право аренды земли у драмтеатра сроком на 4,5 года. Победителем стало ООО «Храм святой Екатерины», специально созданное «медными королями» Игорем Алтушкиным и Андреем Козицыным для строительства собора.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 11.04.19

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