Теперь официально: земля у драмтеатра досталась «Храму святой Екатерины»

Фонд имущества Свердловской области официально опубликовал итоги утреннего аукциона на право аренды земли у драмтеатра.

Как и ожидалось, победителем стало ООО «Храм святой Екатерины», созданное в 2016 году. Учредителями являются ЗАО «Русская медная компания» и персонально – владелец РМК Игорь Алтушкин и гендиректор УГМК Андрей Козицын.

Как уже писал «Новый День», аукцион состоялся в Фонде имущества Свердловской области сегодня утром и продлился около 10 минут, после чего участники быстро покинули здание, отказавшись отвечать на вопросы СМИ. И. о. председателя Фонда имущества Свердловской области Дмитрий Савин рассказал, что участников было два. Победил участник номер один, предложивший сумму в 3 млн 517 тыс. 450 руб. Называть их он тогда не стал, попросив дождаться официальной публикации результатов. Кто был вторым участником, не сообщается и сейчас.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 11.04.19

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