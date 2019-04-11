Аукцион по земле под храм прошел за 10 минут

В Фонде имущества Свердловской области состоялся аукцион на право аренды земли под сквером у драмтеатра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», журналистов пустили в здание, но не позволили пройти в зал торгов, сказав, что прием заявок на участие закончен. Это произошло сразу после того, как заявление написал старший священник Храма-на-Крови протоирей Максим Миняйло

Торги продлились не более 10 минут, после чего участники быстро покинули здание, отказавшись отвечать на вопросы СМИ.

И. о. председателя Фонда имущества Свердловской области Дмитрий Савин рассказал, что участников было двое. Победил участник номер один, предложивший сумму в 3 млн 517 тыс. 450 руб. Называть их он не стал, заявив, что все будет отражено в протоколе на сайте торгов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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