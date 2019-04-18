Пасхальный крестный ход в этом году дойдет до храма, которого еще нет

Маршрут традиционного пасхального крестного хода в Екатеринбурге в этом году изменится.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе епархии, крестный ход стартует в воскресенье, 28 апреля, в 16:00, после пасхальной вечерни от Свято-Троицкого собора, и в этом году дойдет до будущего места строительства храма святой Екатерины у драмтеатра. На месте будущего строительства собора святой Екатерины состоится раздача прибывшего из Иерусалима Благодатного огня всем желающим.

Напомним, неделю назад состоялся аукцион на право аренды участка, где уральские «медные короли» собираются построить храм. Аукцион продлился всего около 10 минут. И. о. председателя Фонда имущества Свердловской области Дмитрий Савин рассказал, что участников было два. Победил участник номер один, предложивший сумму в 3 млн 517 тыс. 450 руб. Позже в тот же день было объявлено, что этот участник – ООО «Храм святой Екатерины», учрежденное Андреем Козицыным и Игорем Алтушкиным.

Екатеринбург, служба информации

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