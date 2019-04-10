Суд по храму-на-драме будет. Но уже после передачи земли тем, кто будет его строить

Свердловский областной суд назначил дату рассмотрения по существу иска защитников сквера у драмтеатра к городской думе, разрешившей построить на месте сквера храм святой Екатерины. Заседание состоится в 10 часов утра 24 апреля.

По сообщению группы истцов, вчера состоялось предварительное слушание, на котором судья Татьяна Чиркова выслушала обе стороны – и защитников сквера, и представителей ответчика (гордумы), и заинтересованное лицо (мэрию Екатеринбурга). Истцы, 20 простых жителей города, оспаривают внесение изменений в городские правила землепользования и застройки в части перевода земли под сквером из категории территорий общего пользования в землю под строительство религиозных объектов. Горожане выдвигают следующий аргумент: генеральный план города, который действует до 2025 года, относит зону сквера к категории «Территорий рекреационных зон», назначение – озелененные территории интенсивного общественного использования, в том числе лесные парки. «В соответствии с федеральным законодательством и сложившейся судебной практикой, в том числе Верховного суда РФ, установлен принцип первичности генерального плана по отношению к правилам застройки», – считают защитники сквера. К следующему заседанию они попросили приобщить к делу экологическое заключение по участку, постановление о перечне парков и скверов и проект «Зеленый город».

Администрация и гордума возражают, у них – другая позиция. По их мнению, храм – объект общественного использования, который динамически впишется в сквер и экологической обстановке в городе никак не повредит. Кроме того, администрация ссылается на результаты общественных обсуждений, согласно которым большинство респондентов проект межевания территории под храм поддержали. Спор продолжится 24 апреля.

Добавим, что ранее суд не поддержал ходатайство защитников сквера о наложении запрета на строительство в сквере до окончания судебного процесса. В определении судьи говорится, что ни один из 20 истцов, подписавших коллективный иск, не имеет прав на земельный участок под сквером, а значит, их интересы не будут затронуты непосредственно.

Как ранее писал «Новый День», уже завтра, 11 апреля, состоится аукцион на право заключения договора аренды земельного участка религиозного назначения возле Октябрьской площади, где и планируется построить собор святой Екатерины. Прием заявок от участников уже завершен, однако их список в МУГИСО до начала торгов предоставлять отказываются.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 10.04.19

На Урале бродячие собаки съели женщину. / В УрФО назначен новый главный нарколог. / 10 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»