Землю под будущий храм святой Екатерины выставили на торги (КАРТА)

Фонд имущества Свердловской области объявил аукцион на право заключения аренды земельного участка религиозного назначения возле Октябрьской площади, где планируется построить собор святой Екатерины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аукционная документация размещена на официальном сайте Фонда. Из нее следует, что основание для выставления участка на торги – приказ МУГИСО, площадь участка – 5980 кв м, срок аренды – 4,5 года (54 месяца), начальная цена – 3 млн 415 тысяч рублей. Согласно публичной кадастровой карте, стоимость участка – 66 млн 869 тысяч рублей. Аукцион состоится 11 апреля.

Использовать участок арендатор – победитель аукциона обязан только в соответствии с новыми правилами зонирования, то есть под строительство религиозного объекта (церкви, собора, храма, часовни, монастыря, мечети, молельного дома). Организация улично-дорожной сети и подъезда к земельному участку также осуществляется арендатором самостоятельно. Кроме того, в документации указаны техусловия подключения будущего собора к инженерным сетям, выдвинутые сразу семью юридическими лицами: комитетом благоустройства администрации города, Екатеринбургской электросетевой компанией, компанией «Эрланг», Водоканалом, Екатеринбургской теплосетевой компанией, МБУ «ВОИС» и Екатеринбургским метрополитеном. Требования касаются сохранения либо переноса существующих элементов инфраструктуры. Все это арендатор также должен сделать за свой счет. Отметим, что Русская православная церковь имеет право на безвозмездную аренду земель для своих нужд, но такого договора с областными властями она не заключила. Таким образом, наиболее вероятным арендатором участка на ближайшие 4,5 года станет инвестор строительства – ООО «Храм святой Екатерины».

Напомним, в это воскресенье митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершит в сквере на месте будущего строительства чин Торжества православия. «Пусть храм в честь небесной покровительницы Екатеринбурга, святой великомученицы Екатерины станет символом духовного воскресения нашего города, объединит наше общество в любви к справедливости, к своему Отечеству, к своему городу и его истории», – призвали в епархии. Ожидается, что первый камень в основание храма будет заложен уже в праздник Пасхи. Не исключено, что на торжество приедет патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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