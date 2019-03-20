Названа стоимость строительства храма-на-драме

Приблизительная стоимость строительства храма святой Екатерины на Октябрьской площади оценивается в 3,5 млрд рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такая цифра названа в проекте плана мероприятий к 300-летию Екатеринбурга, разработанном городскими и областными властями. Единственным ответственным исполнителем в документе значится Фонд святой Екатерины, бюджетные средства привлекать не планируется. Уже в этом году инвестор планирует вложить 300 млн рублей, а с 2020-го по 2023-й – по 800 млн рублей ежегодно.

Напомним, в минувшее воскресенье в сквере напротив театра драмы, где планируется возведение храма святой Екатерины, состоялся масштабный молебен, на который собрались порядка 8 тысяч человек. Помолиться за храм приехали, в том числе, известные российские актеры – Алексей Чадов, Сергей Безруков, Михаил Галустян, Михаил Пореченков и Дмитрий Грачев («двойник Путина»). Молебен стал своеобразным ответом православных противникам застройки сквера.

Добавим, что уже 11 апреля состоится аукцион на право заключения аренды земельного участка, где планируется построить собор святой Екатерины. Его площадь – 5 980 кв. м, срок аренды – 4,5 года (54 месяца), начальная цена – 3 млн 415 тысяч рублей. Согласно публичной кадастровой карте, стоимость участка – 66 млн 869 тысяч рублей. Использовать участок арендатор – победитель аукциона обязан только в соответствии с новыми правилами зонирования, то есть под строительство религиозного объекта (церкви, собора, храма, часовни, монастыря, мечети, молельного дома). Организация улично-дорожной сети и подъезда к земельному участку также осуществляется арендатором самостоятельно. Вероятно, единственным участником аукциона станет сам Фонд святой Екатерины. А уже в день празднования Пасхи, 28 апреля, по неофициальной информации, в основание храма будет заложен первый камень.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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