Молебен-митинг за храм святой Екатерины с участием звездных актеров собрал восемь тысяч человек (ФОТО)

В Екатеринбурге в сквере напротив театра драмы, где планируется возведение храма святой Екатерины, сегодня состоялся своеобразный «ответ православных» противникам застройки. Екатеринбургская епархия провела масштабный молебен в честь Торжества православия, на который собрались порядка 8 тысяч человек. Помолиться за храм приехали, в том числе, известные российские актеры – Алексей Чадов, Сергей Безруков, Михаил Галустян, Михаил Пореченков и Дмитрий Грачев, известный по амплуа «двойник Путина».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», периметр территории для молебна был тщательно расчищен от снега накануне вечером. На площадке установили сцену, подиум, вышку для экрана видеотрансляции и усилители звука.

Люди начали стекаться к скверу за полчаса до начала уличного богослужения. Очевидцы заметили около двух десятков туристических автобусов около отеля «Хаятт», на которых, по всей видимости, приехали паломники. Инспекторы ГИБДД временно перекрыли проезд по улицам 8 Марта (от площади 1905 года в сторону драмтеатра) и Бориса Ельцина, что спровоцировало пробки на Ленина и Челюскинцев.

На входе в сквер всем участникам молебна раздавали голубые воздушные шары и открытки с видом будущего храма на Октябрьской площади.

Ближе к 15:00 на площадке было уже не протолкнуться. Рядом со сценой стояли казаки, священники, представители различных православных организаций, в том числе движения «Сорок сороков». Остальные верующие уместились на подиуме.

В первых рядах, помимо звездных актеров, находились свердловский губернатор Евгений Куйвашев и владелец РМК, учредитель Фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин. Молебен возглавил митрополит Кирилл, который поздравил всех верующих с праздником Торжества православия.

Стоит отметить, что во время молитвы периметр сквера охраняли несколько десятков ЧОПовцев, которые не позволяли людям пройти за сцену. Также к площадке рядом со сценой могли попасть далеко не все журналисты, а только те, которые получили специальные бейджи от епархии.

Богослужение продлилось около получаса, после чего несколько священнослужителей начали петь православные песни. Участники молебна выпустили в небо тысячи шариков и стали расходиться.

Добавим, что накануне в Ельцин-центре прошел концерт уральских музыкантов, организованный в поддержку сквера у Театра драмы. Хедлайнером стали группа «Курара», рэпер Наум Блик и EK-Playaz, группа «Дзинь» и другие. Организаторы собирали с посетителей подписи против строительства храма на Октябрьской площади. По их подсчетам, на концерт пришло свыше 1 700 человек.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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