Противники храма-на-драме во второй раз обнимут сквер

Екатеринбургский штаб Навального объявил о второй акции в защиту сквера около театра драмы. «Перекличка» противников застройки этого участка состоится 7 апреля в 16:00.

«На акции мы пересчитаем противников строительства «Храма-на-Драме», возьмемся за руки и символично обнимем сквер, который власти собираются уничтожить. В ситуации, когда жителям Екатеринбурга отказывают в референдуме и проводят показушный «скверный молебен» за вырубку деревьев, уличные акции – наш единственный вариант действий», – написали организаторы в «Твиттере».

Отметим, что количество акций в сквере на Октябрьской площади уже перевалило за десяток. Первые «обнимашки» деревьев, которые должны вырубить ради нового храма, горожане проводили еще в октябре прошлого года. Массовая перекличка защитников сквера состоялась 2 марта и собрала около 1,5 тысячи участников. На этом мероприятии собирались подписи против строительства религиозного собора. В минувшую субботу уральские музыканты провели в Ельцин-центре концерт в поддержку протеста горожан. В тот же день в сквере прошел шутливый пикет пастафарианцев, которые объявили эту территорию святыней «летающего макаронного монстра».

17 марта на площадке будущего храма состоялся масштабный молебен Екатеринбургской епархии, где присутствовали губернатор региона, приглашенные звезды из Москвы и еще порядка 8 тысяч православных.

В следующее воскресенье, 24 марта, в сквере снова будут молиться верующие, но уже за спасение деревьев от застройки.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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