Жители Екатеринбурга устроили «обнимашки» с деревьями, которые вырубят ради храма (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня активисты протестовали против вырубки деревьев в сквере у драмтеатра. Акцию провели в уже традиционной для города форме – деревья обнимали.

Сегодняшнюю акцию провели общественники, возмущенные вырубкой деревьев – в сквере будут строить храм-на-драме. «Сегодня на каждого жителя Екатеринбурга осталось меньше одного квадратного метра зеленых насаждений. И решения этого года снова сократили эту цифру – Зеленая Роща, сад Вайнера, участок под снесенной телебашней, набережные Исети, «благоустроенные» дворы и обрезанные «под пень» аллеи. Те, кто принимает решения, продолжают гнуть свою линию и ставить горожан перед фактом: «Все уже решено» и «Приказы не обсуждаю». Мы точно знаем: если мы отвернемся, перестанем пробовать и искать решения – будет еще хуже. Мы предлагаем подойти чуть ближе к дереву, рассмотреть в нем друга и обнять», – призывали активисты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обнять деревья решились около 50 человек, некоторые из них просто проходили мимо, но присоединились к активистам. Никаких лозунгов и плакатов не было, но у общественников при себе было некое подобие гонга – это было единственное звуковое сопровождение, деревья люди обнимали молча.

«А что здесь происходит? Я думал, это энергию ловят», – удивился один из прохожих.

Добавим, первые «обнимашки» в городе проходили, когда недовольные строительством храма пытались спасти от застройки пруд. Жителей Екатеринбурга на такую акцию приглашали трижды. Затем горожане «обнимали» телебашню, которую в итоге снесли.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Светлана Загороднева

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