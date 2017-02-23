Екатеринбуржцы встали в живую цепь на набережной пруда (ФОТО, ВИДЕО) / На «обнимашки» с водоемом пришло более 200 человек

Жители Екатеринбурга вышли сегодня на акцию «Обнимем пруд», цель которой – показать несогласие горожан с планами любого строительства на акватории.
Несмотря на праздничный день, собралось более 200 человек. Некоторые приходили семьями – с детьми и собаками. Конечно, для того, чтобы окружить живой цепью весь пруд, этого было недостаточно, но «хоровод» растянулся по набережной примерно на 200 метров.
Напомним, акция не была согласована с властями, так как участники не считали ее ни митингом, ни пикетом. Никто не выкрикивал лозунгов, никто не принес с собой никаких плакатов или транспарантов. Сотрудники полиции, которые присутствовали на мероприятии, гулять, взявшись за руки, гражданам не препятствовали, только следили, чтобы никто не спускался на лед – у стадиона «Динамо» он уже основательно подтаял.
Как уже сообщал NDNews.ru, эта акция – первая, которую организовал неформальный «Комитет защиты городского пруда». На этой неделе активные горожане были встревожены тем, что на пруду «появились какие-то лунки для «исследований». Активисты опасаются, что это – первый шаг к храму-на-воде. «Когда мы узнаём, что друг попал в беду, то реакция здравого человека – написать, позвонить, приехать, узнать как дела? В такой момент хочется написать, позвонить нашему другу-пруду, обнять его, согреть своим теплом. Давайте сделаем это вместе», – призвали они.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
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