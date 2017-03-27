Екатеринбуржцы во второй раз «обнимут» пруд, чтобы спасти его от застройки храмом (СКРИН)

Публикации за 27.03.17

Екатеринбургские активисты во второй раз проведут флешмоб «Обними пруд», выражая тем самым протест против строительства храма Святой Екатерины в акватории Исети. Собрание горожан пройдет 8 апреля в 15:00, передает корреспондент NDNews.ru.

«В центре Екатеринбурга около стадиона «Динамо» на акватории Городского пруда хотят построить храм высотой с 20-этажный дом. Семь лет назад, в апреле 2010 года, на массовом митинге жители Екатеринбурга защитили площадь Труда, не дав занять ее церковью. Осенью 2016 года тысячи горожан подписали петиции против строительства храма на Городском пруду. В феврале 2017 года прошла первая акция «Обними пруд». Вместе мы можем заставить чиновников и олигархов услышать нас», – анонсируют акцию в группе «Комитет городского пруда» в «Фейсбуке». Сам формат акции организаторы обозначили как «прогулка горожан по набережной».

Напомним, предыдущая акция «Обними пруд» прошла 23 февраля и собрала около 200 человек. Люди взялись за руки и создали «хоровод», который растянулся на 200 метров по набережной. Поскольку акция не была митингом или пикетом, согласования властей не потребовалось. Хотя за участниками флешмоба следили полицейские, они никак не вмешивались в происходящее.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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