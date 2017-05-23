Экологическая катастрофа как оправдание для строительства храма-на-воде (ФОТО, ВИДЕО) / Будет «являться отстойным прудом для сточных вод» – данные экспертов и документы по городскому пруду

Публикации за 23.05.17

Нешуточные страсти, кипящие вокруг храма-на-воде и, по сути, расколовшие общественное мнение, вчера подогрела администрация Екатеринбурга. На сайте мэрии появились документы с оценкой последствий возведения на акватории городского пруда искусственного острова, где планируют построить собор святой Екатерины. При детальном изучении этих материалов вырисовывается ужасающая картина: река Исеть фактически признана сточной канавой, непригодной для флоры и фауны. Собственно, тем, что водная артерия переживает экологическую катастрофу, и объясняется сформулированный «минимальный ущерб», который будет нанесен строительством храма. О том, что на этот счет думают эксперты и насколько катастрофична ситуация на Исети, – в материале NDNews.ru.

«Всплывшие» раки в городском пруду

О состоянии Исети написаны сотни, если не тысячи новостей. Горожане не раз подмечали, что из-за загрязнений река местами не может замерзнуть зимой, а запах от водоема способен испортить любую романтическую прогулку. Когда несколько лет назад для ремонта набережной из Исети спустили воду, журналисты сняли красноречивые кадры обнажившегося дна городского пруда, где покоились автомобили, арматура, бочки и обычные отходы вроде пивных банок и стеклянных бутылок. Только после этого администрация Екатеринбурга, старательно обходившая стороной тему экологической обстановки на Исети, заметила проблему, реку стали чистить.

Обнаженное дно Исети

Вскоре из мэрии пришла сенсационная новость – в городском пруду обнаружили раков. Такое заявление сделал глава городского комитета по экологии Сергей Архипов. Неожиданная находка, которая, по идее, является показателем чистоты воды, тут же стала предметом активного обсуждения среди горожан. По большей части «всплывшие» раки вызвали бум шуток, многие скептически отнеслись к сообщению о резком улучшении состояния водной артерии. Но г-н Архипов стоял на своем, утверждая, что «там, где существует экологическое загрязнение, раки не питаются и поэтому не живут», и добавлял, что на городском пруду видели еще лебедей. Впрочем, администрация города обнаруженных раков (пусть даже на фотографиях) общественности не продемонстрировала. В этой связи наше агентство провело собственный эксперимент, чтобы выяснить, насколько вода в городском пруду отличается от других водоемов, и действительно ли у капризных членистоногих, щепетильно относящихся к местам обитания, есть шансы выжить в Исети. Выводы были, увы, неутешительными.

Эксперимент

От «грязной» до «экстремально грязной»

Опубликованные накануне администрацией города документы (проект возведения искусственного острова под храм) фактически ставят крест на Исети. Эксперты делают ужасающие выводы о том, что за последнее время река стала больше похожа на русло сточных вод: «Исеть является одной из наиболее загрязненных рек в России; качество воды Исети на территории Свердловской области за 7 лет ухудшалось от «грязной» 4 класса разряда «В» в 2008-2010 годах до «экстремально грязной» в 2012-2015 г.г». В реке серьезно превышена допустимая концентрация меди, марганца, нитратов, фосфатов и нефтепродуктов.

В документах мэрия указывает, что городской пруд Екатеринбурга предназначен и используется для рекреационных целей, является важным ландшафтным объектом и «значимым элементом экологического каркаса города». Несмотря на это, за его состоянием никто не следил. Тяжелые металлы, поступающие в водоем, остаются в донных отложениях, часть из них поступает в пищевые цепи и по ним переходит в другие компоненты природной среды. «В костях и в мясе рыбы накапливаются тяжелые металлы и другие вредные вещества, для употребления в пищу рыба непригодна. Содержание в воде и в иле вредных веществ вызывает гибель икры и нарушает нормальный ход эмбрионального развития», – говорится в материалах.

На Исеть влияет екатеринбургский промышленный узел и аграрный сектор, в результате качество воды «крайне неудовлетворительное и принимает хронически опасный характер». Ухудшают ситуацию и коммунальные службы, дождевые и талые стоки. Река подвержена антропогенной нагрузке уже в истоке – в озеро Исетское сбрасывают сточные воды промышленные предприятия и коммунальные объекты Среднеуральска. «На протяжении многих десятков километров река теряет способность к самоочищению», – сообщается в документах.

Неизбежное дальнейшее загрязнение

По сведениям, приведенным в проекте, искусственный остров в бухте между левым берегом Исети (улица Горького) и стрелкой полуострова СК «Динамо» займет 0,9 гектара. На время строительства будет огорожен участок в два раза большей площади. Стройка будет вестись в «сухих условиях» – для этого предстоит понизить уровень воды, а место будущего собора оборудовать перемычками и ограждающим участком от основной акватории пруда. Работа по возведению острова предстоит громадная – в строительстве будут участвовать все виды крупногабаритной техники (бульдозеры, экскаваторы, бетононасосы, краны и т.д.), которой, в том числе, к будущему собору придется подвести инженерные системы, сети водопровода, канализации и теплоснабжения. По самым скромным подсчетам, ежегодно объем отходов будет составлять около 368 тонн (!). Цементная пыль и случайно пролитые горюче-смазочные материалы – не в счет.

Из документов: «...в период устройства перемычки и позднее городской пруд будет являться отстойным прудом для сточных вод, загрязненных взвешенными веществами. Донные отложения, взмученные при производстве работ в акватории, а также поступающие со строительно-монтажных площадей и откосов набережной загрязненные стоки будут перемещаться к водосбросу. Минеральные взвеси будут осаждаться на дно пруда; значительный объем воды с концентрацией взвешенных веществ, превышающей ПДК, будет поступать в нижний бьеф»;

«Проведение строительных работ в акватории, пойме и водоохраной зоне, даже при соблюдении всех предусмотренных проектом мероприятий по снижению негативного воздействия на экосистемы водных объектов, будет связано с безвозвратным изъятием и временным нарушением участков дна пруда и участков поймы, а также с повышением концентраций взвешенных веществ».

Возмещение ущерба

По предварительным оценкам, строительство храма не окажет сильного отрицательного влияния на атмосферу и не приведет к нарушению санитарных норм по шуму. Но может пострадать рыба, обитающая в городском пруду. «Современная ихтиофауна Исети и ее притоков включает 17 видов рыб, относящихся к 4 семействам: карповые – 12, окуневые – 3, щуковые – 1, тресковые – 1, – поясняется в проекте. – Встречается плотва, окунь в небольшом количестве, щука, лещ, карась, язь, карп. Они адаптировались в деградированном водоеме».

Ожидается, что осушение Исети и строительство собора приведут к исчезновению кормовой базы для рыб (планктонных организмов и фауны), нарушится в принципе существование всех обитающих в пруду живых организмов. В натуральном выражении, по самым скромным подсчетам, может погибнуть около 1 309 килограммов рыбы. Поэтому предусматриваются компенсационные мероприятия. Всего для этого понадобится выпустить в пруд больше 276 тысяч мальков пеляди.

В заключение авторы проекта разрешения на создание искусственного острова сообщают: «Несмотря на то, что городской пруд практически утратил свое рыбохозяйственное значение в результате пресса антропогенных нагрузок и на низкую рыбопродуктивность участка, расчетный показатель ущерба будет определѐн, исходя из параметров участков нарушения и изъятия акватории, а также с учетом продолжительности и интенсивности негативного воздействия намечаемой деятельности». Проще говоря – точный ущерб станет ясен только после того, как будет закончена стройка. Хотя приблизительные подсчеты приведены уже сейчас.

За размещение отходов во время строительства организаторы заплатят 17850 рублей, а за ущерб рыбным ресурсам – 607 тысяч. Во время работы собора его владельцы (сейчас это частная организация) будут платить еще 18,7 тысяч в год. Общая сумма предположительного ущерба – всего лишь 625,3 тыс. рублей.

Мнение ихтиологов

NDNews.ru обратился за комментариями к экспертам в Свердловский областной филиал ФГБУ «Камуралрыбвод» и отдел госконтроля по Свердловской области Нижнеобского территориального управления госкомитета РФ по рыболовству. Ихтиологи заявили безапелляционно – любая стройка в непосредственной близости от водоема, а уж тем более на его акватории будет иметь негативные последствия. «Состояние реки Исеть действительно удручающее, для понимания этого не нужно никаких экспертиз. Очень грязная вода, на разных участках водоема мы констатируем на протяжении долгих лет высокое содержание нитратов, нитритов, фосфатов, хлоридов, тяжелых металлов. Строительные работы, вероятнее всего, неминуемо ухудшат положение дел, – отметили представители ФГБУ «Камуралрыбвод». Специалисты добавляют, что нынешнюю ситуацию на Исети по определенным параметрам уже можно охарактеризовать как бедственную и почти безнадежную. Говоря обывательским языком, на реке – экологическая катастрофа.

Вместе с тем, в Нижнеобском управления госкомитета РФ по рыболовству удивлены позиции «и так все плохо, хуже уже не будет». «В России есть показательные примеры того, как чиновники совместно с профильными специалистами проводят мероприятия по оздоровлению флоры и фауны. Судя по тому, что говорится относительно Исети и городского пруда, здесь приходится говорить о прямо противоположных действиях», – заметили эксперты.

Новые акции протеста

Идея разместить храм-на-воде вызвала широкий общественный резонанс в Екатеринбурге. В городе создана общественная группа по защите городского пруда, которая дважды проводила массовые акции против строительства собора. Активист общественного движения «Комитет Городского пруда» Дмитрий Москвин не раз заявлял, что этим проектом власть демонстрирует наплевательское отношение на мнение горожан. По его словам, данные социологического фонда «Социум» показывают, что 42% опрошенных против строительства, «за» – всего 22%.

В конце апреля – мае появлялась информация о вероятном переносе стройки с пруда в сквер за «Космос» или на Октябрьскую площадь. Это вселяло надежду, говорили сторонники Комитета. Однако публикация проекта разрешения на создание искусственного острова вновь подтверждает, как говорят активисты в социальных сетях, тезис о том, что чиновники избегают дискуссий и не готовы к конструктивному диалогу, а намерены продолжать гнуть свою вероломную линию по навязыванию стройки и, как следствие – изменению облика центральной части города. «Комитет Городского пруда» в ближайшее время намерен озвучить свою позицию относительно последних событий, общественники не исключают очередных массовых акций протеста.

Жители в защиту пруда

Проект храма-на-воде

В проекте разрешения на создание искусственного острова в акватории пруда говорится, что строительство может начаться в мае 2018 года и завершится к маю 2023 года. Стройку собора поддержал градостроительный совет области, рабочая группа при областном правительстве одобрила его возведение именно в акватории городского пруда. Протокол заседания рабочей группы, вопреки протестам горожан, подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Согласно проекту, трехэтажный собор высотой 69,5 будет рассчитан на 1350 прихожан. В здании, к которому будут вести три моста, планируют разместить конференц-зал на 100 мест, комнаты для хора, отдыха священника и общения с людьми, архиерейский кабинет с душевой и мини-кухней, три зала для трапезы, ризницу и книгохранилище, приходской музей, складские помещения и смотровую площадку на колокольне с 15 колоколами.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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