Мэрия обещала учесть аргументы противников строительства храма-на-пруду (ДОКУМЕНТ)

Главархитектура Екатеринбурга ответила горожанке, которая направила в мэрию экспертное заключение о невозможности строительства храма в акватории Городского пруда.

Как рассказала NDNews.ru архитектор Елена Морозова, сегодня она получила письмо за подписью главного архитектора Екатеринбурга Андрея Молокова. В письме говорится, что ее предложения будут учтены при рассмотрении вопроса о даче разрешения на сооружение искусственного острова.

Напомним, в начале июня группа преподавателей УрГАХУ совместно с молодежной секцией Союза Архитекторов составила и направила в горадминистрацию отрицательное экспертное заключение на проект строительства храма в акватории Городского пруда Екатеринбурга. Все отправители получили от мэрии стандартный ответ: «Администрация города Екатеринбурга уведомляет, что Ваше обращение, ««Экспертное заключение о невозможности строительства в акватории городского пруда г. Екатеринбурга» выполненное специалистами УрГАХУ», зарегистрировано. Ответ на обращение будет дан в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Напомним, инвесторы проекта – РМК и УГМК – настаивают на строительстве храма на искусственном острове в акватории Городского пруда. Общественность Екатеринбурга выступила резко против. Был создан общественный «Комитет защиты пруда», состоялось несколько акций протеста «Обними пруд».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 27.06.17

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