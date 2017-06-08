Уничижение, загрязнение и раздор. Группа архитекторов аргументировано разгромила проект «храма-на-пруду»

Преподаватели УрГАХУ совместно с молодежной секцией Союза Архитекторов составили экспертное заключение на проект строительства храма Во имя Святой Великомученицы Екатерины в акватории Городского пруда города Екатеринбурга.

Как передает корреспондент NDNews.ru, копию документа выложила в соцсети архитектор Нина Левкоева. Эксперты доказывают, что обоснование строительства храма в той точке акватории, которую выбрали авторы представленного общественности проекта, попросту отсутствует. Кроме того, существуют юридические препятствия для возведения искусственного острова. Затрагивают эксперты и тему экологической катастрофы, к которой неминуемо приведет строительство. Авторы подчеркивают, что «Проектируемое культовое здание не является гидротехническим сооружением, а значит, не может быть построено в границах участка акватории городского пруда без изменения границ данного участка, т.е. без создания искусственного земельного участка». При этом в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ и Водным кодексом РФ, «для возведения искусственного участка необходимо проведение обязательных процедур по предоставлению участка в собственность или пользование на торгах, разработка и утверждение проектов планировки и межевания, разработки проектов внесения изменений в Правила с организацией обязательных публичных слушаний как по проекту планировки, так и по изменению границ территориальных зон», – однако, ничего этого сделано не было.

Кроме того, строительство храма-на-пруду разрушит сложившуюся панораму центра города, будет означать композиционно-пространственное уничижение одного из наиболее значимых архитектурных ансамблей Екатеринбурга – здания спортивного комплекса «Динамо», полное или частичное закрытие объемом храма значимых зданий, в том числе Храма-на-Крови, а также изменения восприятия городского пруда с плотины.

Эксперты напоминают также о необходимости сохранения гражданского согласия в городе и предлагают меценатам и властям задуматься о возможности строительства храма где-нибудь в другом месте, где это действительно будет воспринято с благодарностью. Добавим, что, например, архитектор Елена Морозова предложила разместить храм на суше, а именно – на правом берегу пруда рядом с театром драмы и напротив областного правительства. «Храм, находящийся в этом «новом месте силы», будет как бы освящать и правительство, и Ельцин-центр», – считает автор идеи.

В экспертную группу, составившую заключение, вошли Сергей Санок – кандидат архитектуры, профессор, завкафедрой градостроительства УрГАХУ, разработчик генплана Екатеринбурга; Алексей Меренков – кандидат архитектуры, профессор, завкафедрой УрГАХУ, член правления СО СА РФ, почетный работник ВПО РФ; Наталья Акчурина – кандидат архитектуры, профессор кафедры УрГАХУ, член СО СА РФ, почетный работник ВПО РФ, и другие известные архитекторы. Но, насколько выяснил корреспондент NDNews.ru, текст экспертизы пока никуда не отправлен, и когда и кому он будет адресован – пока не решено. Рассматривается возможность переслать его президенту Владимиру Путину, у которого на 15 июня запланирована очередная «прямая линия». Напомним, документы, проливающие свет на детали проекта, появились на сайте мэрии в июне и шокировали общественность. В них, в частности, говорилось: «...в период устройства перемычки и позднее городской пруд будет являться отстойным прудом для сточных вод, загрязненных взвешенными веществами. Донные отложения, взмученные при производстве работ в акватории, а также поступающие со строительно-монтажных площадей и откосов набережной загрязненные стоки будут перемещаться к водосбросу. Минеральные взвеси будут осаждаться на дно пруда; значительный объем воды с концентрацией взвешенных веществ, превышающей ПДК, будет поступать в нижний бьеф»; «Проведение строительных работ в акватории, пойме и водоохраной зоне, даже при соблюдении всех предусмотренных проектом мероприятий по снижению негативного воздействия на экосистемы водных объектов, будет связано с безвозвратным изъятием и временным нарушением участков дна пруда и участков поймы, а также с повышением концентраций взвешенных веществ».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 08.06.17

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