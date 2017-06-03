«Наш пруд – наш Кремль» – городской пруд в Екатеринбурге стал объектом для экскурсий (ФОТО)

Екатеринбургский пруд стал объектом для экскурсий. Горожане, пришедшие на познавательную прогулку к главному водоему, смогли сделать немало открытий: почему пруд – это Кремль, кто придумал грабли для шишек и двуручную пилу и насколько глубоки корни екатеринбургской грязи.

Вряд ли кто-нибудь когда-нибудь задумывался о том, кто и когда изобрел такой полезный в сельской местности инструмент, как двуручная пила. А если и задумывался, то вряд ли связывал эту практичную вещь с таким прекрасным и возвышенным для всех екатеринбуржцев местом, как Городской пруд. Тем не менее, связь существует, и самая прямая. В этом убедился сегодня корреспондент NDNews.ru, посетив авторскую экскурсию, посвященную главному городскому водоему. Отметим, что сегодня в городе состоялся целый марафон, организованный Центром современного искусства – сразу восемь экскурсий прошли по городу под общим мотивом – «Екатеринбург – это текст. И прочесть его можно по-разному».

Как рассказала нашему корреспонденту и другим экскурсантам кандидат культурологии Екатерина Калужникова, изобретатель двуручной пилы жил и творил в одном из двух классических особняков на правом берегу пруда – там, где сейчас приемная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева (Набережная Рабочей Молодежи, 2, бывший Дом мира и дружбы). В XIX веке это здание в стиле классицизма (архитектор Малахов) было резиденцией главного лесничего Уральских горных заводов Иоганна Шульца, которого в России называли просто «Иван Иваныч». «Иван Иваныч» был уже тогда чрезвычайно обеспокоен тем, что сегодня называется экологией, и яростно цеплялся за любую возможность сохранить каждое живое дерево в уральских лесах. И не просто цеплялся – он изобрел множество инструментов, позволяющих сократить потери при вырубке леса и восстановить их после. Вот лишь неполный список его изобретений: двуручная пила; специальная сеялка для восстановления хвойных лесов; грабли для сбора шишек. Кроме того, Иоганн Шульц был автором первого в истории подробного описания уральских лесов.

Бывший дом «Иван Иваныча» находится рядом с другим памятником истории и архитектуры, тоже авторства архитектора Малахова – домом начальника горных заводов, построенным в то время, когда этот пост занимал генерал Владимир Глинка, ветеран Отечественной войны 1812 года, дальний родственник великого композитора. Напомним, Екатеринбург в те годы был единственным в Российской империи «горным городом». То есть наряду со «штатской» администрацией – городской думой и головой, а также губернатором (административно Екатеринбург тогда вообще относился к Пермской губернии) – над городом была еще и третья, ведомственная власть – горная, которая подчинялась только столице. Это порождало жуткую неразбериху в полномочиях и бюджетных отношениях. Однажды перед приездом в Екатеринбург государя Александра I в 1824 году ведомства почти полгода препирались, кто из них будет оплачивать уборку города перед высочайшим визитом. «Так что не «в душе у нас грязь», у нашей грязи – многовековые корни», – пошутила Екатерина Калужникова. Однако все «властные» здания старинного Екатеринбурга объединяла одно: их окна, как в зеркало, гляделись в гладь Городского пруда. И не зря.

Екатерина Калужникова считает, что Городской пруд Екатеринбурга – не просто его колыбель и начало. «Я часто вожу здесь экскурсии для иностранцев. И однажды у меня были две замечательные, бодрые пенсионерки из Голландии, которые решили объездить всю Россию, и уже успели объехать все Золотое кольцо. И первое, что они у меня спросили, «Ну, где у вас тут Кремль?» – они привыкли, что в каждом городе России есть свой Кремль. Я показала им на наш пруд и сказала: «Так вот же он! Просто он выглядит иначе, – рассказала Екатерина. – Плотина и пруд были основой основ нашего города. У нас есть принципиальная разница с Европой, той же Голландией и Германией: для использования энергии падающей воды на заводах они рыли искусственные каналы. А наши предки подумали – а чего рыть, когда вот она, река, сама тут течет?» И все иностранцы, которым я это рассказывала, говорили, что это – круто! Они нигде такого не видели».

Однако сегодня этому крутому объекту грозит гибель. Как уже неоднократно сообщал NDNews.ru, строительство храма-на-воде, которое решили затеять в уральской столице, может привести к необратимым последствиям. В городе создан комитет в защиту пруда, неоднократно проводились акции в защиту водоема, но подготовка к стройке со стороны властей идет своим чередом. В конце мая администрация Екатеринбурга опубликовала проект документации по проекту искусственного острова, из которого точно следует, что в случае его реализации любимый (и единственный!) пруд горожан превратится в тухлую сточную канаву. В ближайшие дни эксперты-экологи еще могут подать письменно свои возражения, но потом будет уже поздно. Если в мэрию не поступит мотивированных возражений, проект автоматически будет считаться согласованным.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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