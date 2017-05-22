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Екатеринбург

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Публикации за 22.05.17

Мэрия показала проект создания острова для строительства храма-на-воде / И прогноз – какой ущерб будет нанесен городскому пруду (СКРИНы)

Мэрия показала проект создания острова для строительства храма-на-воде И прогноз – какой ущерб будет нанесен городскому пруду (СКРИНы)

Администрация Екатеринбурга опубликовала в недрах своего официального сайта проект разрешения на создание искусственного острова на акватории городского пруда, где планируют построить собор святой Екатерины.

Как передает корреспондент NDNews.ru, судя по и продлится пять лет. Собор предложено разместить на искусственном земельном участке в акватории городского пруда напротив ККТ «Космос», который с берегом будут соединять три моста. Насыпной остров будет состоять из железобетонных конструкций, к нему необходимо будет подвести инженерные системы, в том числе водопровод и канализацию.

Новый День: Мэрия показала проект создания острова для строительства храма-на-воде

Работа по возведению искусственного острова предстоит громадная – в строительстве будут участвовать все виды крупногабаритной техники (бульдозеры, экскаваторы, бетононасосы, краны и т.д.). Стройка будет вестись в «сухих условиях» – для этого специалистам предстоит провести мероприятия по водопонижению и водоотведению с площадки строительства. Место будущего собора оборудуют перемычками и ограждающим участком от основной акватории пруда.

Среди , что возведение собора неминуемо нанесет большой ущерб флоре и фауне. Осушение Исети приведет к исчезновению кормовой базы для рыб. Одновременно ухудшится качество воды.

Новый День: Мэрия показала проект создания острова для строительства храма-на-воде

Представители Комитета городского пруда уже написали в социальных сетях, что готовятся к ответу на это «очередное объявление войны».

Напомним, 8 апреля более 1,5 тысяч жителей Екатеринбурга приняли участие во флешмобе, в рамках которого они символически обняли городской пруд, взявшись за руки и образовав живую цепь, охватив набережную от ККТ «Космос» и до Драмтеатра. Таким образом горожане сказали «нет» какой-либо застройке в акватории водоема. Вскоре екатеринбургский поэт и рэпер Наум Блик написал стихотворение, посвященное намерениям властей и РПЦ построить собор святой Екатерины на городском пруду. Молодой человек снял клип и зачитал свое произведение в образе Никиты Михалкова, который постоянно критикует уральцев за сепаратизм. Наряду с этим, городские активисты попросили признать городской пруд памятником истории.

Несмотря на протесты горожан в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области поступила заявка на предоставление в пользование водного объекта с целью размещения на акватории городского пруда здания собора во имя святой Великомученицы Екатерины.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.05.17

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