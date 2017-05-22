Мэрия показала проект создания острова для строительства храма-на-воде / И прогноз – какой ущерб будет нанесен городскому пруду (СКРИНы)

Публикации за 22.05.17

Администрация Екатеринбурга опубликовала в недрах своего официального сайта проект разрешения на создание искусственного острова на акватории городского пруда, где планируют построить собор святой Екатерины.

Как передает корреспондент NDNews.ru, судя по документам, строительство начнется весной 2018 года и продлится пять лет. Собор предложено разместить на искусственном земельном участке в акватории городского пруда напротив ККТ «Космос», который с берегом будут соединять три моста. Насыпной остров будет состоять из железобетонных конструкций, к нему необходимо будет подвести инженерные системы, в том числе водопровод и канализацию.

Работа по возведению искусственного острова предстоит громадная – в строительстве будут участвовать все виды крупногабаритной техники (бульдозеры, экскаваторы, бетононасосы, краны и т.д.). Стройка будет вестись в «сухих условиях» – для этого специалистам предстоит провести мероприятия по водопонижению и водоотведению с площадки строительства. Место будущего собора оборудуют перемычками и ограждающим участком от основной акватории пруда.

Среди опубликованных документов имеется прогноз о том, что возведение собора неминуемо нанесет большой ущерб флоре и фауне. Осушение Исети приведет к исчезновению кормовой базы для рыб. Одновременно ухудшится качество воды.

Представители Комитета городского пруда уже написали в социальных сетях, что готовятся к ответу на это «очередное объявление войны».

Напомним, 8 апреля более 1,5 тысяч жителей Екатеринбурга приняли участие во флешмобе, в рамках которого они символически обняли городской пруд, взявшись за руки и образовав живую цепь, охватив набережную от ККТ «Космос» и до Драмтеатра. Таким образом горожане сказали «нет» какой-либо застройке в акватории водоема. Вскоре екатеринбургский поэт и рэпер Наум Блик написал стихотворение, посвященное намерениям властей и РПЦ построить собор святой Екатерины на городском пруду. Молодой человек снял клип и зачитал свое произведение в образе Никиты Михалкова, который постоянно критикует уральцев за сепаратизм. Наряду с этим, городские активисты попросили признать городской пруд памятником истории.

Несмотря на протесты горожан в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области поступила заявка на предоставление в пользование водного объекта с целью размещения на акватории городского пруда здания собора во имя святой Великомученицы Екатерины.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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