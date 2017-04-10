Рэпер Наум Блик в образе Михалкова зачитал стих против храма-на-воде (ВИДЕО)

Екатеринбургский поэт и рэпер Наум Блик написал стихотворение, посвященное намерениям властей и РПЦ построить собор святой Екатерины в акватории городского пруда. Молодой человек снял клип и зачитал свое произведение в образе Никиты Михалкова, который постоянно критикует уральцев за сепаратизм.
Как передает корреспондент NDNews.ru, ролик пользователя Naumbleek под названием «Человек пруда» опубликован на YouTube. Рэпер, загримированный под Михалкова, стоит на Плотинке и читает стих про то, что вместо храма-на-воде в Екатеринбурге лучше построить новую ветку метро. По его мнению, расширение метрополитена станет подарком и для верующих и для атеистов. Вот небольшой отрывок из стихотворения.
В тот момент, когда народу
Нужен внятный ориентир,
Нам подмешивают в воду
Псевдосказочный ампир.
Это ж яблоко раздора
В непростые времена:
Ведь Россия вдоль забора
Вся врагом окружена.
А они, мол, вам подарок...
К трехсотлетью Екб…
Подарили б лучше марок,
Да хоть просто букву Б.
Я к чему это толкую,
Расчехлив свое перо:
Вот бы веточку вторую
Нам подземного метро.
Напомним, 8 апреля в Екатеринбурге прошла очередная акция в защиту городского пруда. В ней приняло участие около полутора тысяч человек. Горожане, взявшись за руки, символично живой цепью обняли городской пруд. Тем самым они попытались донести до властей общее мнение, что набережная и акватория должны оставаться в нынешнем виде.
Наум Блик. Человек пруда
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