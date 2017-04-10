Рэпер Наум Блик в образе Михалкова зачитал стих против храма-на-воде (ВИДЕО)

Публикации за 10.04.17

Екатеринбургский поэт и рэпер Наум Блик написал стихотворение, посвященное намерениям властей и РПЦ построить собор святой Екатерины в акватории городского пруда. Молодой человек снял клип и зачитал свое произведение в образе Никиты Михалкова, который постоянно критикует уральцев за сепаратизм.

Как передает корреспондент NDNews.ru, ролик пользователя Naumbleek под названием «Человек пруда» опубликован на YouTube. Рэпер, загримированный под Михалкова, стоит на Плотинке и читает стих про то, что вместо храма-на-воде в Екатеринбурге лучше построить новую ветку метро. По его мнению, расширение метрополитена станет подарком и для верующих и для атеистов. Вот небольшой отрывок из стихотворения.

В тот момент, когда народу

Нужен внятный ориентир,

Нам подмешивают в воду

Псевдосказочный ампир.

Это ж яблоко раздора

В непростые времена:

Ведь Россия вдоль забора

Вся врагом окружена.

А они, мол, вам подарок...

К трехсотлетью Екб…

Подарили б лучше марок,

Да хоть просто букву Б.

Я к чему это толкую,

Расчехлив свое перо:

Вот бы веточку вторую

Нам подземного метро.

Напомним, 8 апреля в Екатеринбурге прошла очередная акция в защиту городского пруда. В ней приняло участие около полутора тысяч человек. Горожане, взявшись за руки, символично живой цепью обняли городской пруд. Тем самым они попытались донести до властей общее мнение, что набережная и акватория должны оставаться в нынешнем виде.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Kh1-gzx2eQs&rel=0">Video</a> Наум Блик. Человек пруда

Екатеринбург, Игнат Бакин

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