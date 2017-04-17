Городской пруд Екатеринбурга просят признать памятником истории (СКРИНЫ)

Публикации за 17.04.17

Защитники городского пруда в Екатеринбурге подали заявку на признание водной артерии памятником истории и культуры. Они отмечают, что водоем – это единственная сохранившаяся в неизменном виде часть Исетского завода, с которого началось развитие города.

Как передает корреспондент NDNews.ru, архитектор Елена Морозова подала заявление в управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области о выявлении объекта культурного наследия «Городской пруд». Она просит признать водоем объектом культурного наследия и внести его в соответствующий государственный реестр.

«На 35 страницах заявления представлены фотографии и сведения об историко-культурной ценности объекта с точки зрения истории, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры, подтверждаемые документами и материалами XVIII-ХXI веков. Автор заявления отмечает: «На сегодняшний день пруд является единственной частью исторического технологического комплекса Исетского (Екатеринбургского) завода, доступной для восприятия и дошедшей до наших дней с минимальными изменениями». Орган охраны должен в течение 90 рабочих дней дать ответ на заявление», – сообщили в комитете городского пруда, сканы заявления размещены на странице организации в Facebook. Наблюдатели отмечают, что если пруд признают объектом культурного наследия, его застройка и видоизменение будет невозможна.

Напомним, 8 апреля более 1,5 тысяч жителей Екатеринбурга приняли участие во флешмобе, в рамках которого они символически обняли городской пруд, взявшись за руки и образовав живую цепь, охватив набережную от ККТ «Космос» и до Драмтеатра. Таким образом горожане сказали «нет» какой-либо застройке акватории водоема. Вскоре екатеринбургский поэт и рэпер Наум Блик написал стихотворение, посвященное намерениям властей и РПЦ построить собор святой Екатерины на городском пруду. Молодой человек снял клип и зачитал свое произведение в образе Никиты Михалкова, который постоянно критикует уральцев за сепаратизм.

Несмотря на протесты горожан, на прошлой неделе стало ивзестно, что в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области поступила заявка на предоставление в пользование водного объекта с целью размещения на акватории городского пруда на реке Исеть здания собора во имя святой Великомученицы Екатерины.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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