Областное Минприроды готовится отдать пруд заказчикам Храма-на-воде

Публикации за 12.04.17

В министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области поступила заявка на предоставление в пользование водного объекта с целью размещения на акватории городского пруда на реке Исеть здания собора во имя святой Великомученицы Екатерины.

Как сообщила NDNews.ru пресс-секретарь министерства Марина Притула, в настоящее время заявку изучают юристы. Срок вынесения решения она назвать не смогла, но уточнила, что право на пользование водного объекта приобретается на аукционе, проведение которого возможно только после положительного решения о строительстве объекта. Согласно действующему областному законодательству, разрешения на строительство в Екатеринбурге выдает областной Минстрой. Получить комментарий от пресс-секретаря Минстроя в данный момент не удалось.

Одновременно архитектор Михаил Голобородский сообщил NDnews.ru, что подготовил новые виды панорамы храма, призванные переубедить его противников. «В ближайшее время будут опубликованы новые виды, новые панорамы, которые должны убедить наших противников, что мы ничего не испортим и не обезобразим», – обещал он. Архитектор заявил, что после согласования с заказчиком материалы будут предоставлены редакциям всех заинтересованных СМИ. Как уже сообщал NDNews.ru, архитектор Михаил Голобородский является автором проекта храма Святой Екатерины, а президент УГМК Андрей Козицын и глава Русской медной компании Игорь Алтушкин – главными спонсорами строительства и учредителями ООО «Храм святой Екатерины».

Часть жителей Екатеринбурга сразу выступила против строительства храма в акватории пруда, но губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в декабре 2016 года недвусмысленно озвучил свою позицию: «Храму быть». Тем не менее в городе развернулась довольно активная кампания в защиту пруда.

В январе группа известных екатеринбуржцев написала открытое письмо в администрацию президента, однако из Москвы пришел ответ, что данный вопрос находится в компетенции областных властей. В феврале в Екатеринбурге прошла масштабная акция «Обними пруд», которая собрала более 200 человек, несогласных со строительством храма в акватории. Несмотря на это, на пруду уже развернулись работы по геологической экспертизе места возможного строительства.

В прошлую субботу, 8 апреля, в Екатеринбурге прошла вторая акция в защиту городского пруда. В ней приняло участие уже около полутора тысяч человек. Горожане, взявшись за руки, символично живой цепью обняли городской пруд. Также на днях екатеринбургский поэт и рэпер Наум Блик написал стихотворение, посвященное намерениям властей и РПЦ построить собор святой Екатерины в акватории городского пруда. Молодой человек снял клип и зачитал свое произведение в образе Никиты Михалкова.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=7RKhF2IdJ5E&rel=0">Video</a> Акция в защиту пруда

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 12.04.17

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