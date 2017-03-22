Результаты геоэкспертизы по храму-на-пруду будут готовы в апреле (ФОТО)

Публикации за 22.03.17

Первые данные геологической экспертизы по возможному месту размещения храма святой Екатерины на городском пруду будут готовы ориентировочно в начале апреля. Об этом сообщил NDNews.ru автор проекта, архитектор Михаил Голобородский.

По его словам, предварительные выводы уже сделаны: эхолокация показала, что скальные породы залегают неглубоко, так что забивать сваи по всему периметру участка не придется. Что же касается линии метрополитена, то, утверждает архитектор, она проходит в стороне, и ей ничего не угрожает.

На месте предполагаемого строительства храма

С очередным заявлением в пользу храма выступил и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, давший крупное интервью «Областной газете». «Когда рассматривался вопрос строительства собора на площади Труда, это вызвало большой общественный резонанс. В нынешней градостроительной структуре восстановление храма на этом месте нарушит гармонию, которая уже сложилась... Я поддерживаю идею, что в центральной части города этот храм должен быть. Пока этого собора нет, православные будут вспоминать о храме Святой Екатерины, и этот конфликт будет жить в обществе», – заявил Якоб.

Противники храма тут же отреагировали на очередное доказательство серьезности намерений оппонентов. «Вношу на обсуждение вопрос о строительстве храма по проекту г-на Голобородского в историческом районе размещения аналогичного сооружения 100 лет назад – в районе бывшей Мельковской слободы. Можно на площади на пересечении Мельковской и Свердлова, можно рядом вместо пустующего двора и сараев «Уралгипротранса», рядом с ДИВС и выходом из метро (один из выходов можно сделать в нижний предел храма, чтобы верующие помнили – из ада есть выход, но есть и вход)», – написал политолог и краевед Дмитрий Москвин.

Напомним, 23 февраля защитники пруда вышли на акцию «Обнимем пруд», цель которой – показать несогласие горожан с планами любого строительства на акватории. Несмотря на праздничный день, собралось более 200 человек.

В январе группа известных екатеринбуржцев написала открытое письмо в администрацию президента, в котором, в частности, говорилось: «В нашем далёком от морей и крупных рек Екатеринбурге водный ресурс в самом центре города представляет собой величайшую градостроительную и эстетическую ценность, а удивительно целостная, гармоничная панорама, открывающаяся с главной видовой точки – плотины Городского пруда, дорога екатеринбуржцам не меньше, чем петербуржцам их знаменитая небесная линия. И вот в эту панораму хотят вставить петушиной расцветки конус… Продолжая аналогии с Вашим родным Санкт-Петербургом, господин президент, можно сказать, что это всё равно, что поставить громадную церковь-новодел на стрелке Васильевского острова между ростральными колоннами либо в створе Малой Невы перед Биржевым мостом. Если этот храм будет воздвигнут, он станет памятником толстому кошельку, грубой силе, а также некомпетентности и недальновидности региональных властей». Однако из Москвы ответили, что данный вопрос находится в компетенции областных властей. Губернатор же свою позицию обозначил еще в декабре 2016 года. Тогда Евгений Куйвашев однозначно заявил: «Храму быть». «То, что он станет хорошим подарком к 300-летию (Екатеринбурга, – прим. NDNews.ru), это очевидно. Мы стараемся принимать взвешенную позицию. Естественно, что будет воспринята любая точка зрения по поводу храма. Но вся рабочая группа, подавляющее большинство градсовета приняли решение, что ему быть. Пора Екатеринбургу поставить точку в долгом споре, где он должен быть – на старом или новом месте. Мы приняли компромиссное решение. Что касается вида, пусть архитекторы, специалисты рассуждают и спорят», – сказал губернатор.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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