Администрация Путина отправила противников храма-на-воде обратно к Куйвашеву (ДОКУМЕНТ)

Публикации за 26.01.17

Администрация президента отказалась вмешиваться в ситуацию с возможным строительством храма святой Екатерины на городском пруду Екатеринбурга. В ответе на обращение горожан к Владимиру Путину сообщается, что этот вопрос находится в ведении правительства Свердловской области, куда и переправлено их письмо.

Как передает корреспондент NDNews.ru, о получении ответа из Москвы сообщил в соцсети один из авторов обращения, журналист Юрий Глазков. «Возможно, кто-то из нашей пестрой компании искренне ожидал, что президент Путин срочно все бросит и займется проблемой спасения красот и ценностей Екатеринбурга… Большинство же, полагаю, ждали примерно такой бюрократической отписки, переадресовки обвинений… обвиняемым. Для принятия мер. Соответствующих тяжести содеянного. В итоге (и тут я перехожу от изложения коллективной позиции к личному мнению) побочным эффектом истории с письмом, стала очередная проверка «на вшивость» системы работы государства с обращениями граждан. Оценка – «неуд». Граждан, со всем уважением, послали. Обвинять самого президента во «вшивости» этой системы, разумеется, нелепо. Но и авторитета ему это явно не добавляет», – написал активист.

Отметим, что изначально Глазков и его единомышленники не планировали массового сбора подписей под обращением к президенту. Но когда текст просочился в прессу (еще в начале декабря), подписаться под ним захотели сотни горожан, из-за чего его отправка адресату затянулась и состоялась только несколько дней назад. Ответ пришел быстро, но, как и ожидалось, неутешительный.

Приводим несколько строк из письма екатеринбуржцев президенту: «В нашем далёком от морей и крупных рек Екатеринбурге водный ресурс в самом центре города представляет собой величайшую градостроительную и эстетическую ценность, а удивительно целостная, гармоничная панорама, открывающаяся с главной видовой точки – плотины Городского пруда, дорога екатеринбуржцам не меньше, чем петербуржцам их знаменитая небесная линия. И вот в эту панораму хотят вставить петушиной расцветки конус… Продолжая аналогии с Вашим родным Санкт-Петербургом, господин президент, можно сказать, что это всё равно, что поставить громадную церковь-новодел на стрелке Васильевского острова между ростральными колоннами либо в створе Малой Невы перед Биржевым мостом. Если этот храм будет воздвигнут, он станет памятником толстому кошельку, грубой силе, а также некомпетентности и недальновидности региональных властей», – говорилось в обращении.

Напомним, на своей итоговой пресс-конференции в декабре 2016 года губернатор Куйвашев однозначно заявил: «Храму быть». «То, что он станет хорошим подарком к 300-летию, это очевидно. Мы стараемся принимать взвешенную позицию. Естественно, что будет воспринята любая точка зрения по поводу храма. Но вся рабочая группа, подавляющее большинство градсовета приняли решение, что ему быть. Пора Екатеринбургу поставить точку в долгом споре, где он должен быть – на старом или новом месте. Мы приняли компромиссное решение. Что касается вида, пусть архитекторы, специалисты рассуждают и спорят», – сказал губернатор. О какой-то попытке реально выяснить мнение горожан по этому вопросу – путем публичных слушаний или опросов – глава региона не сообщил.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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