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Публикации за 11.01.17

Уральские экскурсоводы выступили против строительства храма-на-воде в Екатеринбурге

Уральские экскурсоводы выступили против строительства храма-на-воде в Екатеринбурге

Уральский союз экскурсоводов и гидов выступил против строительства храма Святой Екатерины в акватории городского пруда Екатеринбурга. Эксперты отрасли считают, что застройка уничтожит исторически сложившийся облик набережной, который как раз и притягивает туристов.

Как передает корреспондент NDNews.ru . Обращение адресовано спонсорам строительства религиозного объекта – гендиректору УГМК Андрею Козицыну и владельцу РМК Игою Алтушкину.

По мнению экскурсоводов, размещение любого объекта в акватории городского пруда испортит сложившийся облик Екатеринбурга, история которого началась в 1723 году с заводской плотины и искусственного водохранилища на реке Исети. «Если пострадает сложившийся уже почти три столетия назад силуэт городского пруда – пострадает и историческая суть города-завода Екатеринбурга, будет разрушена уникальная гармония этого места», – заявляют авторы письма.

«При показе объектов, расположенных в акватории городского пруда, мы можем рассказать обо всех трех столетиях истории Екатеринбурга. Сложно представить, о чем будут рассказывать экскурсоводы при показе огромного нового здания храма в псевдорусском стиле, отсылающем нас к постройкам XVII-XVII века, если проект все же будет реализован в акватории городского пруда. Разве что о людских амбициях, о власти денег и о пренебрежении мнением горожан», – отмечают члены профессионального союза.

В письме также упоминается, что против строительства храма на городском пруду выступали члены Союза архитекторов России, уральский писатель Алексей Иванов, драматург Николай Коляда и множество жителей Екатеринбурга. В заключение экскурсоводы просят Козицына и Алтушкина прислушаться к мнению профессионалов и пересмотреть планы по размещению религиозного объекта.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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