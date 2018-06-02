«Вам по-человечески не стыдно?»: жертвы застройщика-мошенника встали перед Путиным на колени

Свердловчане записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Они надеются, что запись покажут главе государства в рамках «Прямой линии», которая состоится уже на следующей неделе, 7 июня. «Помогите нам, Куйбышев (имеется в виду губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, – прим. ред.) ничего не решает, минстрой свердловской области тоже», – говорится в описании к видео.

На видео группа людей рассказывает о 157 жителях города, которые отдали застройщику Владимиру Воробьеву деньги. Однако квартир не получили, поскольку дом не был достроен. Они остались без денег и жилья. Среди обманутых людей – инвалиды, пенсионеры, студенты, малоимущие. «Мы сто писем написали, но помощи ни от кого не видим. Прошу вас, умоляю, помогите», – говорит одна из женщин.

После нескольких реплик один из мужчин говорит «Вам по-человечески не стыдно, когда люди перед вам стоят на коленях?», после чего все люди становятся на колени.

Проблема заключается в том, что по факту людей не признают дольщиками и не включают в реестр. Договоров долевки или документов, свидетельствующих о наличии паев в кооперативе, у обманутых покупателей жилья нет. Воробьев был осужден в незаконном предпринимательстве и отмывании денег. Многоквартирники он строил на землях под индивидуальную застройку, что запрещено законом.

«Людям был причинен ущерб на сумму порядка 149 млн рублей. После вынесения судом решения о сносе пяти незаконно возведенных многоквартирных домов, фигурант продал в них жилые помещения, заключив договоры денежных процентных займов. Часть денежных средств, полученных незаконных путем, он, по сведениям следствия, легализовал, купив жилые дома и земельные участки в Екатеринбурге», – сообщали ранее «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Добавим, что на прошлой неделе стало известно об убийстве директора стройкомпании «Уральская крепость» Дмитрия Максимова. Он также строил многоквартирники на землях ИЖС, продавая в них жилье ничего не подозревающим людям.

Екатеринбург, служба информации

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